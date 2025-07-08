نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي ومنة فضالي يدعمون أحمد السقا..ماذا قالوا ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص المخرج محمد سامي على توجيه رسالة دعم للفنان أحمد السقا، بعد الأزمات التي مر بها مؤخرًا، مؤكدًا وقوفه إلى جانبه ومشيدًا بأخلاقه ومحبته للخير.



ونشر سامي صورة تجمعه بالسقا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:

"بحبك يا صاحبي يا محترم يا جدع يا مؤدب.. أعرفك كويس أوي، وأشهد بأخلاقك وطيبتك واحترامك واحترافك.. السقا من أنضف وأجدع الناس، لا مؤذي ولا شمات، قلبه حلو ومتسامح وبيحب الخير للكل".

وأيضًا وجهت منة فضالي رسالة دعم لاحمد السقا حيث نشرت صوره له معلقة: "في حب أحمد السقا أنت نجم بأخلاقك واحترامك وفنك طول عمرك جدع وابن أصول وخدوم ورجولة وبتعمل خير كتير جدًا أنا فخورة أن عندنا نجم زيك بجد". وتابعت: "وأنا بحبك على المستوى الشخصي لأني شفتك بتعمل إيه للناس من قلبك".

سبق وتعاون الفنان أحمد السقا مع المخرج محمد سامي في مسلسلي "ولد الغلابة" و"نسل الأغراب"، وحقق هذا التعاون بينهما نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر العملان نسب المشاهدة وقت عرض كل منهما في موسم رمضاني مختلف.

وقد شارك في بطولة مسلسل نسل الأغراب إلى جانب أحمد السقا كل من أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، إنجي المقدم، ومحمد مهران.



آخر أعمال محمد سامي

يذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل إش إش الذي قدم به شخصية رجب الجرتلي خلال شهر رمضان المبارك وحقق نجاح كبير جدًا.



أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل إش إش



تدور أحداث مسلسل إش إش، حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.