نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر الحريق التريند.. شاهد من الفنانين توقع الحادث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنبأ من الفنانين بقطع الانترنت عن مصر، من بينهما أحمد السقا خلال لقاء تلفزيوني له في الآونة الأخيرة، وتامر حسني من خلال فيلمه الأخير.

وكان قد كشف السقا في حديث أخير أنه لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا بشكل عام، وأنه كان يفضل استخدام هاتف بسيط للمكالمات فقط.



وقال أحمد السقا تعليقًا على التكنولوجيا المنتشرة، "إن شاء الله تدميرها هيبقى على إيدي"، مشيرًا عن رفضه لها وأنه يفضل استخدام الهواتف البسيطة.

و علّق الفنان تامر حسني على أزمة انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات التي شهدتها مصر صباح أمس، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موكدًا أن فيلمه الأخير «ريستارت» كان يحمل تحذيرًا من الاعتماد الكامل على التكنولوجيا.

وكتب تامر حسني: "فيلم ريستارت بيتحقق، مفيش نت، مفيش مكالمات، مفيش بنوك.. يعني كان عندي حق لما طالبت في الفيلم إن لازم إحنا كبلاد وكشعوب نعرف نتصرف لو النت قطع".

وتابع: "لازم نبقى مأمنين نفسنا وأولادنا وأهالينا والناس التعبانين في المستشفيات، لأن الموضوع خطير فعلًا، لإن بجد حياتنا ومصالحنا كلها بقت متعلقة بشكل كلي على الإنترنت".

واختتم تامر حسني قائلًا: "وربنا يستر على سنترال رمسيس وموظفينه وعماله وأهالي المنطقة المجاورة".

أحداث فيلم "ريستارت"

تدور أحداث “ريستارت” حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، من شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت، بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.

طاقم عمل فيلم "ريستارت"

يشارك في الفيلم إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.