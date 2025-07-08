أحمد جابر لـ "دوت الخليج الفني": "الجمهور يميل للأغاني الدرامية أكثر..وهذا رأيي في الذكاء الاصطناعي..وهذه أعمالي المقبلة" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الشاعر الغنائي أحمد جابر بأغنية جديدة في ألبوم "أنا بحبك أنت" للفنان رامي صبري بعد نجاحه الكبير الذي حققه معه مسبقًا بأغنية "النهايات أخلاق" الذي نالت استحسان الجميع وتصدرت التريند منذ طرحها.

وتواصل "دوت الخليج الفني" مع الشاعر الغنائي أحمد جابر وكشف لنا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن أكثر الأغاني الذي تنال اعجاب الجمهور وتعاوناته الفنية المقبلة ورأيه في إمكانية إحلال الذكاء الاصطناعي مكانة الكوادر البشرية في صناعة المزيكا.

الشاعر الغنائي أحمد جابر

الموسم الغنائي يشهد انتعاشة بطرح عدد كبير من الألبومات والأغاني المنفردة

وقد تحدث الشاعر الغنائي أحمد جابر عن الأغاني التي ينجذب إليها الجمهور أكثر في رأيه وما السبب وراء ذلك حيث كشف ذلك قائلًا: "يشهد الموسم الغنائي الحالي حالة من الانتعاش الفني، مع طرح عدد كبير من الألبومات الجديدة لنجوم الصف الأول في الوطن العربي، من بينهم رامي صبري، رامي جمال، عمرو دياب، تامر حسني وأصالة، إلى جانب مجموعة من الأغاني المنفردة (سينجل) لعدد من الفنانين أبرزهم سامو زين وآخرون".

وعن طبيعة الأغاني التي يفضلها الجمهور، أوضح قائلًا: "أن الجمهور رغم انجذابه الطبيعي للأغاني الدرامية المتأثرة بتجاربه الشخصية، فإن الأغاني الإيقاعية ذات الطابع المبهج تظل الأكثر استماعًا، خاصة تلك التي يمكن تشغيلها في المناسبات السعيدة مثل الأفراح وأعياد الميلاد. وأضاف: "الناس تحب الدراما لأنها تلامس مشاعرهم، لكن الأغاني اللي فيها بهجة وفرح هي اللي بتعيش وبتشتغل في كل مكان".

وأشار إلى أن المزاج العام للجمهور قد يميل في هذه الفترة إلى الأغاني ذات الطابع الدرامي، لكنه أكد أن الأغاني المقسوم تظل الأكثر تداولًا وانتشارًا نظرًا لتناسبها مع مختلف المناسبات الاجتماعية.

الشاعر الغنائي أحمد جابر

وكشف لنا الشاعر الغنائي أحمد جابر عن رأيه في إمكانية إحلال الذكاء الاصطناعي مكانة الكوادر البشرية قائلًا: "الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وخاصة في مجال صناعة الموسيقى. ورغم دوره المتنامي، فإنه لن يحل محل العنصر البشري، بل سيساعد الفنانين على تطوير وإبداع أعمالهم بشكل أفضل. فالعقل البشري هو المصدر الحقيقي للابتكار والتجديد، بينما الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات والمعلومات المخزنة فقط، ولا يمتلك القدرة على التفكير المستقل. لذلك، يبقى الإنسان هو الأساس في صناعة الموسيقى، مهما تطورت التكنولوجيا".

الشاعر الغنائي أحمد جابر

تعاونات فنية جديدة في صيف 2025 تضم نخبة من النجوم

وأزال لنا الشاعر الغنائي أحمد جابر الستار عن أعماله القادمة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" قائلًا: " أنتظر طرح أعمال غنائية جديدة في تعاونات مختلفة ومن أبرز هذه التعاونات، أعمال مشتركة تجمع فنانين مثل أحمد جمال، ونيكول سابا، وجو أشقر، وفريد، وموسي فريب، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى التي يُتوقع الإعلان عنها قريبًا".

الشاعر الغنائي أحمد جابر

واضاف: "وتبدأ هذه الأعمال بالظهور خلال فترة الصيف، في خطوة تهدف إلى تقديم محتوى فني متنوع يُرضي مختلف الأذواق الموسيقية".