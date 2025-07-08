نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفاف مصطفى توجه رسالة للمخرج سامح عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المخرج سامح عبد العزيز، تريند السوشيال ميديا، بعد الإعلان عن تعرضه لأزمة صحية كبيرة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات.



ووجهت الفنانة عفاف مصطفى رسالة مؤثرة للمخرج سامح عبدالعزيز، بعد تعرضه لوعكة صحية، أعربت فيها عن حزنها الشديد وقلقها على حالته الصحية، مؤكدة أنها تعتبره بمثابة ابن لها قبل أن يكون مخرجًا.

وكتبت عفاف مصطفى، عبر حسابها الرسمي «فيسبوك»: ««سلامتك يا حبيبي وأستاذي الإبن المخرج أطيب القلوب سامح عبدالعزيز.. زعلانة وقلبي وجعني والله لما صحيت دلوقتي على خبر تعبك. بعتبرك الإبن بمعنى الكلمة قبل المخرج».

وأضافت: «ربنا يخليلك والدتك وحسها في الدنيا وحسك، وهاتقوم بالسلامة إن شاء الله. وحشتني المناقرة معاك والضحك والزعل والدموع، لما كنت بتوجهلي ملحوظة في الشغل، ولما اتعودت على طبعك بقيت أعرف أناكشك وأفرح لما أضحكك وسط تعب اليوم».

واختتمت قائلة:«أدعو الله العظيم يتمم شفاك ويخليك لأسرتك وأبنائك.. ربنا يقومك بالسلامة يا أعز الناس وأطيب الناس وأنقى القلوب».