كايتي بيري وأورلاندو بلوم مجددًا معًا بعد الانفصال.. إجازة عائلية على يخت جيف بيزوس تثير الجدل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مشهد فاجأ المتابعين وأثار الكثير من التساؤلات، شهد الثنائي السابق كايتي بيري وأورلاندو بلوم معًا في أجواء عائلية دافئة، رغم مرور أقل من أسبوعين فقط على إعلان انفصالهما رسميًا، الظهور الذي وثقته عدسات المصورين، حمل العديد من الإشارات حول طبيعة العلاقة بين النجمين بعد الانفصال.

إجازة فاخرة برفقة ابنتهما على يخت بيزوس

في السادس من يوليو، رُصدت كايتي بيري (40 عامًا) برفقة أورلاندو بلوم (48 عامًا) وابنتهما ديزي دوف، البالغة من العمر أربع سنوات ونصف، خلال إجازة بحرية فاخرة على متن يخت الملياردير الأمريكي جيف بيزوس قبالة سواحل أمالفي بإيطاليا.

ظهرت بيري وهي تمسك يد طفلتها على المرسى، بينما كان بلوم يحمل الصغيرة ويلاعبها على سطح اليخت، ما عكس أجواءً أسرية حميمية رغم الانفصال. ارتدت النجمة العالمية بيكيني أسود مع قميص وشورت من نفس اللون، في حين اختار بلوم شورت سباحة أسود وتي شيرت أبيض وقبعة سوداء.

أول ظهور علني منذ إعلان الانفصال

اللافت أن هذا هو أول ظهور علني لكايتي بيري خارج إطار جولتها الغنائية Lifetimes Tour منذ إعلانها الرسمي عن انتهاء علاقتها مع أورلاندو بلوم في 3 يوليو الجاري، بعد ارتباط دام تسع سنوات تخلله خطوبة عام 2019.

رغم ذلك، بدت العلاقة بينهما هادئة ومبنية على الاحترام المتبادل، وهو ما ظهر جليًا خلال قضاء الوقت المشترك برفقة ابنتهما.

غياب في حفل زفاف وحضور لافت في الصور

يُذكر أن أورلاندو بلوم كان قد شارك مؤخرًا في حفل زفاف جيف بيزوس على الإعلامية لورين سانشيز الذي أُقيم في فينيسيا نهاية يونيو، في حين تغيبت كايتي بيري لانشغالها بجولتها الفنية في أستراليا. ومع ذلك، لم تغب روح المودة، إذ علّقت سانشيز على منشور لبيري قائلة: "نفتقدكِ يا كايتي".

العلاقة بعد الانفصال

حتى اللحظة، لم يُصدر أي من الطرفين بيانًا رسميًا بشأن طبيعة علاقتهما الحالية بعد الانفصال، إلا أن مصادر مقربة أكدت أن كايتي وأورلاندو يضعان مصلحة ابنتهما ديزي في المقام الأول، ويحرصان على توفير بيئة صحية ومستقرة لها، حتى وإن لم يعودا كزوجين.

وتؤكد مصادر أخرى أن علاقة كايتي القوية بلورين سانشيز وجيف بيزوس، بالإضافة إلى الحياة الاجتماعية الواسعة التي يعيشها بلوم، ساهمت في استمرار الروابط العائلية حتى بعد الانفصال.

مشاريع فنية مستمرة لكلا الطرفين

من جهة أخرى، تواصل كايتي بيري جولتها العالمية بنجاح لافت، وسط ترقب جمهورها لموعد صدور ألبومها الجديد، الذي لم يُعلن عنه رسميًا بعد.

أما أورلاندو بلوم، فيستعد حاليًا للعديد من المشاريع السينمائية، ويُعرف عنه التزامه الشديد بدوره كأب، وحبه الكبير لقضاء الوقت مع ابنته ديزي.

انفصال هادئ وشراكة أبوية ناجحة

رغم إعلان الانفصال، يبدو أن كايتي بيري وأورلاندو بلوم اختارا طريق النضج والاحترام، مؤكدين أن الانفصال لا يعني بالضرورة القطيعة، بل يمكن أن يكون بداية لشراكة أبوية قائمة على الحب والتفاهم من أجل مستقبل ابنتهما.