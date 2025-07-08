نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات أفلام موسم الصيف تتصدرها "أحمد وأحمد".. وتراجع ملحوظ لـ "في عز الظهر" و"سيكو سيكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد موسم الصيف السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام التي تتنوع في نجومها وقصصها، وسط ترقب الجمهور ومتابعة دقيقة من صناع السينما لحجم الإيرادات اليومية.

وفيما يلي، نرصد أبرز الأرقام التي حققتها هذه الأعمال بدور العرض خلال يوم أمس، والتي كشفت عن تفوق واضح للبعض، وتراجع ملحوظ لآخرين.

"أحمد وأحمد" يتصدر الإيرادات بأكثر من 2.4 مليون جنيه

حقق فيلم "أحمد وأحمد" أعلى إيرادات يومية بين الأفلام المعروضة، حيث بلغت إيراداته أمس 2،404،959 جنيهًا.

الفيلم من بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهما البطولة جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي.

العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

"المشروع X" في المركز الثاني بـ456 ألف جنيه

احتل فيلم "المشروع X" المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، محققًا 456،280 جنيهًا.

العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويضم نخبة من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب.

"ريستارت" لتامر حسني يحقق أكثر من 376 ألف جنيه

أما فيلم "ريستارت"، الذي يشهد عودة الفنان تامر حسني إلى السينما، فقد حقق إيرادات يومية بلغت 376،427 جنيهًا.

يشاركه البطولة كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي. ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف مثل إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، ورانيا منصور.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

تراجع في إيرادات "في عز الظهر" لمينا مسعود

رغم مشاركة النجم المصري العالمي مينا مسعود، لم تتجاوز إيرادات فيلمه "في عز الظهر" أمس 56،651 جنيهًا فقط.

الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، وساندرا ديفا.

قصة الفيلم تدور حول شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ليصبح أصغر أعضائها، ويُكلف بمهمة خطيرة على أرض مصر، فيجد نفسه في صراع داخلي بين الولاء لأرضه ومحاولات النجاة من مصير معقد.

"سيكو سيكو".. إيرادات متواضعة رغم حبكة مبتكرة

أما فيلم "سيكو سيكو"، فقد حقق أدنى إيرادات بين الأعمال المعروضة أمس، مسجلًا فقط 13،193 جنيهًا.

يضم الفيلم النجمين عصام عمر وطه دسوقي، ويشاركهما باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر خالد الصاوي كضيف شرف.

العمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

تدور أحداث الفيلم حول شابين من الطبقة المتوسطة يتلقيان ميراثًا من عمهما الراحل، ليكتشفا أنه عبارة عن بضاعة غير قانونية، فيقرران تصفيتها عبر لعبة إلكترونية من اختراعهما أطلقا عليها اسم "سيكو سيكو".