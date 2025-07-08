نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيونسيه وذا ويكند في مفاوضات لأغنية كأس العالم 2026 وشاكيرا وريهانا مرشحتان لعرض استعراضي ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 لتكون حدثًا استثنائيًا ليس فقط رياضيًا، بل فنيًا أيضًا، بعد أن كشفت تقارير صحفية عالمية عن مفاوضات تجري حاليًا مع نخبة من كبار نجوم الغناء في العالم، يتقدمهم النجمان بيونسيه وذا ويكند، من أجل تقديم عمل غنائي مشترك للبطولة، بالإضافة إلى احتمالية ظهور شاكيرا وريهانا في عرض فني استعراضي غير مسبوق خلال المباراة النهائية.

بيونسيه وذا ويكند في تعاون غنائي محتمل

ذكرت عدة تقارير إعلامية أن النجمة الأمريكية بيونسيه تخوض حاليًا مفاوضات مع المغني الكندي الشهير ذا ويكند لتقديم أغنية رسمية خاصة ببطولة كأس العالم 2026.

وفي حال تم الاتفاق النهائي، من المتوقع أن تُنتج الأغنية بطريقة احترافية عالية، وأن يتم تصويرها على شكل فيديو كليب، استعدادًا لإطلاقها قبل انطلاق البطولة بعدة أيام، لتكون الأغنية الرسمية التي ترافق الحدث الكروي الأكبر على مستوى العالم.

شاكيرا وريهانا مرشحتان لعرض استعراضي بين شوطي النهائي

لم تتوقف الأخبار المثيرة عند حدود الأغنية فقط، بل أكدت تقارير أخرى وجود مفاوضات نشطة مع كل من شاكيرا وريهانا لتقديم عرض غنائي ضخم خلال المباراة النهائية لكأس العالم.

وفي حال نجاح هذه المفاوضات، ستشهد البطولة عرضًا فنيًا مميزًا يُقام بين شوطي المباراة، على غرار عروض "سوبر بول" الأمريكية، ليكون الأول من نوعه في تاريخ كأس العالم.

العرض الفني برعاية Global Citizen

أفادت مصادر إعلامية أن هذا العرض الاستعراضي المرتقب سيتم إنتاجه وتنفيذه بواسطة شركة Global Citizen، التي تُعد من أبرز المؤسسات في تنظيم الأحداث العالمية الكبرى ذات البعد الفني والإنساني.

ويُنتظر أن يحمل العرض رسائل فنية عالمية تجمع بين المتعة البصرية والسمعية، في ظل مشاركة أسماء ثقيلة في مجال الغناء والترفيه.

نقلة نوعية في العروض المصاحبة لكأس العالم

هذا التوجه الجديد نحو إضافة عرض فني كبير بين شوطي المباراة النهائية يعكس رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تعزيز الجانب الترفيهي للبطولة، ليضاهي ما يقدمه دوري كرة القدم الأمريكية في نهائي الـ Super Bowl، والذي أصبح واحدًا من أكثر الأحداث مشاهدة في العالم بسبب عروضه الفنية المبهرة.

ما هو السوبر بول؟ ولماذا يقارن بكأس العالم؟

السوبر بول هو النهائي السنوي لدوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، ويقام عادة في شهر فبراير.

وتُعد هذه المباراة أهم حدث رياضي في الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب طابعها الرياضي، بل لما يصاحبها من عروض فنية ضخمة تحظى بمتابعة عالمية، وقد ألهمت هذه التجربة القائمين على كأس العالم في 2026 لتقديم عرض مشابه يُخلّد في ذاكرة الجماهير.