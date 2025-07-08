نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بحبك يا صاحبي".. محمد سامي يوجه رسالة لـ أحمد السقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المخرج محمد سامي، رسالة خاصة إلى النجم أحمد السقا، عبر حسابه على إنستجرام، عبّر خلالها عن حبه وتقديره الكبير له، مؤكدًا على أخلاقه وطيبته واحترامه.

ونشر سامي صورة تجمعه بالسقا معلقًا: "بحبك يا صاحبي، يا محترم يا جدع يا مؤدب. أعرفك كويس أوي وأشهد بأخلاقك وطيبتك واحترامك. السقا من أنضف وأجدع الناس، ولا مؤذي ولا شمات. قلبه حلو ومتسامح وبيحب الخير للكل".

آخر أعمال أحمد السقا

فيلم “أحمد وأحمد” ويقدّم الفيلم مزيجًا من الكوميديا والإثارة والأكشن، من خلال قصة “أحمد” (أحمد فهمي)، مهندس الديكور العائد من الخارج بحثًا عن الاستقرار، قبل أن تتغيّر خططه بشكل جذري بعد إصابة خاله “أحمد” (أحمد السقا) في حادث غامض. وبينما يرافقه للاطمئنان عليه، يكتشف سرًا خطيرًا: خاله الذي فقد الذاكرة هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية.

تتحول القصة إلى سلسلة من المغامرات الكوميدية الحافلة بالإثارة، حيث يحاول “أحمد” استعادة ماضي خاله وكشف الأسرار التي تهدد حياتهما، وسط مطاردات وألغاز وأعداء من كل اتجاه.





أبطال فيلم "أحمد وأحمد"

يشارك في بطولة الفيلم جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، إلى جانب ضيوف الشرف طارق لطفي وغادة عبد الرازق.



العمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوي.