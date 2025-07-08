اليوم.. أولى ليالي عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد فترة من الانتظار تبدأ اليوم الثلاثاء 8 يوليو أولى ليالي العرض المنتظر لمسرحية الملك لير، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.



ويعرض العمل يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساء، على مدى ستة أيام متتالية حتى يوم الأحد 13 يوليو، في حين يتوقف العرض يوم الاثنين.



تعد مسرحية الملك لير واحدة من أبرز تراجيديات الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، وتروي قصة ملك عجوز يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث بناء على ما يبدينه من حب وولاء له. لكن قراره ينقلب إلى كارثة مأساوية بعد خيانة ابنتين له، في رحلة درامية تمزج بين الحكمة، الألم، والانهيار الإنساني.



وقد أعلن البيت الفني للمسرح عبر صفحته الرسمية عن نفاد تذاكر الأسبوع الأول بالكامل قبل انطلاق العرض بساعات، في إشارة واضحة إلى مدى التشوق الذي يشعر به جمهور المسرح لعودة الفخراني بهذا العمل الاستثنائي.

تم تحديد أسعار التذاكر لتناسب شرائح مختلفة من الجمهور، وجاءت الفئات كالتالي: 60 جنيها – 80 جنيها – 110 جنيهات، في خطوة تستهدف دعم الثقافة المسرحية وإتاحتها لأوسع نطاق ممكن من الجمهور.