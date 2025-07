"مايكل دوجلاس يفجّر مفاجأة ويعتزل التمثيل بهدوء: مش راجع إلا إذا لقيت مشروع استثنائي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين محبّيه وعشاق السينما حول العالم، كشف النجم الأمريكي الأسطوري مايكل دوجلاس، صاحب الـ80 عامًا، عن قراره بالتوقّف عن التمثيل بشكل شبه نهائي، مؤكدًا أنه لن يعود إلى الأضواء إلا في حال عُرض عليه "مشروع استثنائي لا يُرفض".

جاءت تصريحات دوجلاس خلال مشاركته الأخيرة في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي، حيث تم عرض فيلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest بمناسبة مرور 50 عامًا على عرضه الأول، وهو الفيلم الذي لعب فيه دور المنتج إلى جانب المخرج الراحل ميلوش فورمان. وتحدث دوجلاس عن تلك الحقبة قائلًا:

"أتذكر أننا كنا نعيش لحظة خاصة جدًا، المهرجان حينها كان وليدًا، ومدينة كارلوفي كانت ساحرة بامتياز".

أما عن مستقبله الفني، فكان حاسمًا وصريحًا:"لم أعمل منذ عام 2022، وكان ذلك مقصودًا... بعد 60 سنة من العمل المتواصل، شعرت أن الوقت قد حان لأتوقف. لا أريد أن أكون من الذين يموتون أمام الكاميرا."

لكنه أضاف بحذر:"لست معتزلًا تمامًا، فقط لست مستعدًا للعودة إلا إذا جاءني شيء فني مميز فعلًا."

وفي لحظة صراحة مؤثرة، تحدث مايكل عن تجربته مع سرطان الحلق في مرحلته الرابعة، كاشفًا عن الصراع الذي خاضه بعيدًا عن الأضواء:"الإصابة بالسرطان ليست استراحة، بل هي معركة... اخترت العلاج الكيميائي والإشعاعي بدلًا من الجراحة، لأن الأخيرة كانت ستجعلني أفقد قدرتي على الكلام، وذلك كان سيُنهي مهنتي كممثل."

بهذا التصريح، يترك دوجلاس الباب مواربًا... لا مغلقًا تمامًا ولا مفتوحًا على مصراعيه، لكنه بلا شك يعلن بداية فصل جديد في حياة نجم قضى عمره بين الأضواء، ويبدو الآن أنه يبحث عن النور من زاوية مختلفة.