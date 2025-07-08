تريند البنات يشتعل.. هل الزواج هو العدو الخفي لمسيرة النجمات؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

في زمن تتسابق فيه النجمات على النجومية والصدارة، يظل سؤال واحد يتكرر بإلحاح خلف الكواليس:

هل الزواج حلم يدعم الفنانة… أم قيد يطفئ بريقها؟

تريند البنات عاد ليفتح هذا الملف الساخن، بعد أن تصدرت السوشيال ميديا موجة من الاعترافات الصريحة من نجمات عربيات، قررن كسر حاجز الصمت، والبوح بحقيقة قد لا تروق للجميع…الزواج ممكن يعطل، يكسر، يهدم، ويؤجل… ولو ماكنتيش قوية، بيدوسك تحت رجليه.

الممثلة سمية الخشاب قالتها بوضوح ودون مواربة: "آه.. الزواج عطّلني.. ضيّع عليّا فرص كتير جدًا، وكنت أقدر أوصل لأكتر بكتير لو كنت ركّزت في شغلي من الأول."

أما النجمة سلافة معمار، فاختارت أن تكون أكثر رقة لكنها أكثر صدقًا: "كنت متزوجة من رجل رائع، لكن طبيعة مهنتنا مش سهلة… وده كان سبب الطلاق."

كلماتها كشفت عن حقيقة صادمة: النجاح في الفن قد لا يتحمّل شريكًا لا يفهم قسوة الضوء ولا مرارة الغياب الطويل عن البيت.

الفنانة غادة عبد الرازق من ناحيتها، ربطت فشل بعض العلاقات الزوجية في الوسط الفني بعدم تقبّل الرجل لنجاح زوجته، وقالت: "مش كل راجل يتحمّل يكون مراته هي اللي تحت الأضواء، خصوصًا لو هو مش مشهور زيها أو مش ناجح كفاية."

وتتفق معها الفنانة إليسا، التي فضّلت البُعد عن الارتباط داخل الوسط قائلة:

"ما بآمنش بالزواج من فنان… عايزة راجل من برّا المجال، يكون داعم وما يدخلش في شغلي."

وفي موقف جريء، صرّحت الفنانة منة شلبي في لقاء سابق: "أنا مش ضد الجواز، بس مش على حساب نفسي… مش هسيب فني عشان أطبخ كل يوم."

ضحكتها وقتها كانت خفيفة، لكن معناها كان أعمق من مجرد نكتة عابرة… كانت رسالة لكل بنت بتحلم تنجح وتحافظ على كيانها.

أما النجمة ياسمين عبد العزيز، فكانت لها تجربة شهيرة، بعد أن غابت لفترة طويلة عن الساحة الفنية بسبب الحياة الزوجية، لكنها عادت بقوة وقالت: "أنا دفعت تمن غالي.. بس كل مرة بكتشف إن النجاح حبي الحقيقي."

وحتى في الجيل الجديد، خرجت بعض النجمات الشابات بتصريحات تؤكد أن الأولوية الآن للشغف، مش للزفاف.

إذًا… هل الزواج يُطفئ نجماتنا؟

الواقع بيقول: مش دايمًا،لكن الحقيقة الأهم… إن الزواج مش دايمًا سند،بعضه بيكمل الرحلة، وبعضه بيمزق خريطة الأحلام.

في وسط ده كله، تظهر "بطلات حقيقيات"، اخترن إنهن يشتغلوا على نفسهم، ينجحوا، يتأخروا عن الحب شوية… بس مايتأخروش عن نفسهم والسؤال اللي بيترن في ودن كل بنت دلوقتي:لو لقيتي نفسك واقفة بين الشهرة والجواز… تختاري إيه؟