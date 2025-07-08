نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم كروز يصدم الجميع بخطوة مفاجئة تجاه نيكول كيدمان وزوجها: بداية صيفية لتصفية القلوب! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة غير متوقعة أشعلت مواقع التواصل وتصدرت العناوين، كشفت تقارير صحفية أن النجم العالمي توم كروز يستعد لقلب الصفحة وفتح فصل جديد في حياته الشخصية، عنوانه المصالحة مع زوجته السابقة نيكول كيدمان وزوجها الحالي، المغني الشهير كيث أوربان.

وبحسب ما نقلته مجلة Star Magazine، فإن كروز يُخطط للقاء حميمي يجمعه بنيكول وأطفالهما بالتبني، "بيلا" و"كونور"، خلال فصل الصيف الحالي، وتحديدًا في أوروبا، حيث يُقال إن النجم الهوليوودي يعيش حالة معنوية مرتفعة ويتطلع إلى "بداية جديدة" تنهي سنوات الجفاء والصمت.

مصدر مقرّب من كروز أوضح أن كيث أوربان نفسه، الذي ما دام سادت بينه وبين كروز أجواء من التوتر منذ زواجه من نيكول عام 2006، بات اليوم مستعدًا لتصفية الأجواء وفتح مساحة للتفاهم بعد سنوات طويلة من القطيعة، قائلًا: "الزمن شفى الكثير من الجروح، وتوم يعتقد أن الوقت حان ليغلقوا هذا الفصل نهائيًا".

ويبدو أن الحالة العاطفية الجديدة التي يعيشها كروز مع الممثلة الكوبية الإسبانية "آنا دي أرماس" لعبت دورًا إيجابيًا في تغيير مزاجه ورؤيته للحياة، إذ بات أكثر تسامحًا وانفتاحًا على إصلاح العلاقات العائلية المعقدة التي لطالما تجنّبها.

أما عن نيكول كيدمان، فقد أشار نفس المصدر إلى أنها ستكون في قمة السعادة إذا تمكّنت من استعادة الدفء العائلي المفقود بينها وبين "بيلا" و"كونور"، خصوصًا بعد سنوات من الفتور والابتعاد.

تجدر الإشارة إلى أن كروز وكيدمان تبنيا "بيلا" عام 1992 و"كونور" عام 1995، وحصلا على حضانة مشتركة بعد طلاقهما في 2001، غير أن الطفلين قررا العيش مع والدهما في لوس أنجلوس، وهو ما ساهم في تعقيد العلاقة بينهما وبين والدتهما نيكول.

فهل يشهد صيف 2025 لحظة لمّ الشمل بين أطراف عاشت تحت ظلال الصراعات؟ وهل تنجح محاولة توم كروز في إغلاق الجراح القديمة وبدء صفحة جديدة فعلًا؟

الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن القلوب بدأت بالفعل تخفق من جديد...