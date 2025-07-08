نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريانكا شوبرا تعترف بخدعة "غسيل الغسيل": حماتها ضحية خطة ماكرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

فجّرت النجمة العالمية بريانكا شوبرا جوناس موجة من الجدل والضحك في آنٍ واحد، بعد اعتراف جريء ومفاجئ حول "مهمة منزلية" تكرهها حد الهروب، مؤكدة أنّها لا تطيق مجرّد فكرة التعامل مع غسيل الملابس، وتلجأ لأساليب ذكية لتفاديها... حتى وإن كان الثمن خداع حماتها.

وفي حديث صريح لمجلة People، قالت بطلة مسلسل Citadel، البالغة من العمر 42 عامًا، إنها تبذل كل ما بوسعها لتجنب الغسيل، مضيفة: "عملية الغسيل مرهقة جدًا، هناك أزرار كثيرة، واختيارات لا تنتهي، وكلها تفاصيل ترهقني... أفضّل الكيّ والطيّ، لكن الغسيل؟ لا، شكرًا!".

لكن ما أثار الضجة فعلًا هو ما قالته بريانكا بابتسامة خبيثة ممزوجة بالضحك: "حماتي، دينيس جوناس، حاولت تعليمي الغسيل، فاستغليت الفرصة لأجعلها تقوم به بدلًا مني! كانت خطة ناجحة". وسخرت قائلة: "سأتصل بها الآن وأخبرها بما قلته... فقط لأتأكد أنها تعرف اللعبة!".

هذا التصريح الطريف كشف جانبًا عفويًا من العلاقة الوطيدة التي تجمع بريانكا بحماتها، والتي لطالما ظهرت معها في لقطات عائلية دافئة على السوشيال ميديا. ويُذكر أن زواج بريانكا من النجم نيك جوناس عام 2018 شكّل أحد أشهر الزيجات العالمية التي جمعت بين بوليوود وهوليوود، ولا تزال قصتهما محط أنظار المعجبين.

وفي لفتة إنسانية، سبق أن صرّحت بريانكا بأن نيك ووالدته شاهدا تتويجها بلقب ملكة جمال العالم عام 2000، عندما كان عمر نيك 7 سنوات فقط! لتقول حماتها لها لاحقًا: "أتذكّر جيدًا يوم فزتِ... كنتِ على التلفاز ونيك طفل صغير يتفرج عليكِ".

وعلى الصعيد الفني، لا تزال بريانكا تحصد النجاحات، وآخرها ظهورها في الفيلم العالمي Heads of State إلى جانب الأسطوريين جون سينا وإدريس إلبا، حيث دخلت أجواء الأكشن والسياسة في قصة مشوّقة جمعت رؤساء دول وخفايا خطيرة.