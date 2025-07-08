"وتر حساس 2" ينطلق بـبطولة نسائية نارية… وغياب صبا مبارك يُربك المعادلة

القاهرة - محمد ابراهيم -

انطلقت الاستعدادات الأخيرة لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، وسط أجواء مشحونة بالحماس والتغيير، حيث حُدّد يوم 20 يوليو الجاري كموعد رسمي لانطلاق الكاميرات، ببطولة جديدة تقودها النجمة غادة عادل، وتنضم إليها النجمتان إنجي المقدم وهيدي كرم، بينما يتولى الإخراج وائل فرج ويقود القلم الإبداعي المؤلف أمين جمال وورشته الكتابية.

الجزء الثاني يأتي محمّلًا بتغييرات درامية بارزة، أولها انسحاب 5 من نجوم الجزء الأول، أبرزهم النجمة صبا مبارك، التي اعتذرت بسبب التزاماتها بأعمال أخرى، وهو ما فتح المجال أمام غادة عادل لتتسلّم شعلة البطولة النسائية. كما تغيب الفنانة جنا الأشقر بعد انتهاء دورها بمقتل شخصيتها، إضافة إلى أحمد جمال سعيد الذي يُقصى من الأحداث بدخول شخصيته السجن على خلفية جريمة قتل ليلى.

وفي كواليس التحضير، يعقد صنّاع العمل جلسات مكثّفة للوقوف على التفاصيل الأخيرة ووضع الرتوش النهائية على الشخصيات الجديدة التي ستنضم لتُعزز الإثارة، بعد النجاح اللافت للجزء الأول الذي شكّل صدمة للجمهور في حبكته وجرأته في طرح قضايا الخيانة والغيرة والتلاعب بالمشاعر.

الموسم الأول من المسلسل كان بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، وآخرين، وركّزت أحداثه على ثلاث صديقات (سلمى، كاميليا، رغدة) خاضت كل منهن صراعًا نفسيًا وعاطفيًا عميقًا مع الحب والخيانة، في قالب من التشويق والإثارة.

الجزء الثاني، بحسب تصريحات فريق العمل، سيحمل تطورات أكثر تصادمًا، وسيكشف الستار عن خفايا جديدة تربك توازن العلاقات، وتُشعل نار الغيرة بين أبطال القصة، في إطار من الدراما المعاصرة، التي تُجسّد الوجه الآخر للصداقة والوفاء.