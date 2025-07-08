دنيا ماهر تتصدر تريند جوجل بعد تصريحات جريئة عن حياتها الشخصية وأسرار مشوارها الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت الفنانة دنيا ماهر مؤشرات البحث على جوجل، بعد ظهورها اللافت في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة لافتة عن جوانب إنسانية وفنية من حياتها تُروى لأول مرة، لتُشعل التريند رغم تأكيدها بأنها لا تسعى إليه ولا تلهث خلف أضوائه، بل تترك أعمالها تتحدث عنها.

"أنا مش بتاعة تريند... الترند الحقيقي هو نجاحي"

في بداية حديثها، أكدت دنيا ماهر أن الترند لا يعني لها شيئًا إن لم يكن نابعًا من صدق التجربة الفنية التي تقدمها، وقالت بوضوح:"الترند اللي مش نابع من نجاح حقيقي، ما بيفيدش.. أنا ما بعملش حاجة عشان أطلع تريند، أنا باجتهد في شغلي، وده اللي يخليني أوصل للناس".

اعترافات شخصية: "تجربتي في الجواز خلتني أنضج"

وفي لحظة إنسانية خالصة، كشفت الفنانة المحبوبة عن تجربتها الشخصية مع الزواج والانفصال، مؤكدة أن زواجها دام عشر سنوات، لكنها لم تخرج من هذه التجربة بخسارة بل بمعرفة ونضج، مشيرة إلى أن طليقها إنسان محترم، وأنها استغلت فترة الزواج بشكل إيجابي فكتبت كتابًا، وتعلّمت كثيرًا عن ذاتها.

وقالت:"اتجوزت وانفصلت، وكل حاجة قسمة ونصيب، لكن اللي بيفرق إنك تطلع من أي تجربة وأنت أقوى.. واللي جاي مش شرط يكون أصعب، ممكن يكون أجمل، لو فيه شريك مناسب".

"الأربعين بداية العمر.. مش نهايته"

وفي ردها على سؤال حول العمر، فاجأت دنيا الجمهور بتصريح جرئ قالت فيه إن أجمل سنوات حياتها بدأت بعد سن الأربعين، مشددة على أن النضج والخبرة والتصالح مع الذات منحها قوة داخلية لم تعرفها من قبل، وأضافت:"أنا بحبني أكتر دلوقتي، وبفهم الدنيا أكتر، وباختار بحكمة، مش باندفاع".

بداية استثنائية في عالم التمثيل

أما عن بداياتها الفنية، فقد كشفت دنيا ماهر أنها دخلت عالم التمثيل بعد مشاركتها في عدد من الأعمال المتنوعة، من بينها "طلعت روحي"، و"سقوط حر"، و"الجماعة 2"، و"واحة الغروب"، لكنها تعتبر أن انطلاقتها الحقيقية كانت مع المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل "سجن النسا"، والذي وصفته بأنه تجربة لا تُنسى ودعم قوي شكّل نقطة تحول في مشوارها الفني.

وتابعت:"كاملة أبو ذكري إنسانة بتعرف تحب ممثلينها، وبتخليني أطلع من جوّايا تفاصيل ما كنتش أعرف إنها موجودة أصلاً.. وإن شاء الله قريب يكون فيه تعاون تاني بينا بس في السينما".

"100 وش".. ونقلة جماهيرية

وتطرقت إلى مسلسل "بـ100 وش"، مؤكدة أن ترشيحها جاء عن طريق ورشة فنية، وليس عبر علاقات أو مجاملات، وقالت إن الجملة الشهيرة التي قالتها في المسلسل "لا قريب ولا حبيب ولا غريب" أصبحت أيقونة يتداولها الجمهور حتى اليوم، بل وصارت تُردّد في الشارع وعلى السوشيال ميديا بشكل واسع، ما جعلها تشعر بالفخر، خاصة عندما شُبّهت بالنجمة الكبيرة عبلة كامل.

عادل إمام والقبلة الشهيرة

ولم يخلُ اللقاء من الحديث عن تجربة العمل مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، حيث أدّت مشهدًا شهيرًا تضمن قبلة مفاجئة من الزعيم، وعلّقت قائلة:"المشهد ده كان لحظة مفصلية بالنسبة لي.. مشهد بسيط بس حمل كتير من المعاني، وكونه مع الزعيم دي حاجة بتفضل محفورة في الذاكرة".

كما لم تُخفِ سعادتها بإشادة الفنان محمد عادل إمام بها، عندما صرّح في أكثر من مناسبة أنها ستكون "من أهم نجمات مصر"، وهو التصريح الذي اعتبرته مسؤولية كبيرة، وأمل أن تظل تستحقه.

حقيبة الشخصيات: بواريك ومفاتيح الأداء

وعن سر تنوّعها في الأدوار، كشفت دنيا أنها تمتلك "شنطة بواريك" خاصة بها، تحتفظ بها دائمًا وتستعين بها للدخول في الشخصيات، معتبرة أن تغيير الشكل جزء من احترام المهنة. وقالت:"أنا باحب كل شخصية تاخد لبسها وشكلها، عشان تبقى حقيقية.. حتى التفاصيل الصغيرة بتفرق، والبروكة ممكن تعمل فرق كبير في إقناع الناس".

فيلم "الخروج للنهار".. البداية السينمائية

واختتمت دنيا حديثها بالعودة إلى أول تجاربها في السينما، من خلال فيلم "الخروج للنهار"، الذي وصفته بالعمل المختلف، وقالت إنها تعتبر تلك التجربة درسًا في الأداء الصامت والتعبير الداخلي، وقد كانت محطة مهمة على طريقها كممثلة جادة وموهوبة.