في عيد ميلادها.. غادة عبد الرازق رحلة 25 عامًا من الجرأة والتجدد الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -

تُعد الفنانة غادة عبد الرازق واحدة من العلامات البارزة في الدراما والسينما المصرية، حيث استطاعت على مدار أكثر من ربع قرن أن تحفر اسمها في ذاكرة الجمهور من خلال أدوار جريئة ومحطات فارقة صنعت منها نجمة من الطراز الأول.

بداياتها الفنية

بدأت غادة مسيرتها الفنية من بوابة عروض الإعلانات، قبل أن تخوض أولى تجاربها التمثيلية عام 1997 بمشاركتها في مسلسل “اللص الذي أحبه”، لتفتح أمامها أبواب الدراما على مصراعيها، وتبدأ رحلة طويلة من التألق الفني.

الفنانة غادة عبد الرازق

وكان عام 2001 نقطة تحول حقيقية في مسيرتها، حين قدمت شخصية “نعمة الله” الزوجة الرابعة في مسلسل “عائلة الحاج متولي” أمام النجم نور الشريف، وهو الدور الذي شكّل انطلاقتها الحقيقية نحو النجومية، ولفت الأنظار إلى قدراتها في أداء الشخصيات المركبة.

بحلول عام 2007، انتقلت غادة إلى مرحلة البطولات المطلقة، وكانت البداية بمسلسل “الباطنية” الذي رسّخ مكانتها، وتوالت بعدها نجاحاتها في مسلسلات مثل “زهرة وأزواجها الخمسة”، “سمارة”، “مع سبق الإصرار”، و”حكاية حياة”، والتي أثبتت قدرتها على قيادة أعمال درامية ناجحة جماهيريًا وإنتاجيًا.

ولم تقتصر بصمتها على الشاشة الصغيرة، بل قدّمت أيضًا أعمالًا سينمائية أثارت الجدل وحققت نجاحًا ملحوظًا، منها: “حين ميسرة”، “كلمني شكرًا”، “ركلام”، و”اللي اختشوا ماتوا”، وكان أحدث ظهور لها في فيلم “أحمد وأحمد” إلى جانب النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، والذي يُعرض حاليًا بدور العرض.

بأدوارها الجريئة واختياراتها التي تتحدى القوالب النمطية، أثبتت غادة عبد الرازق أنها ليست مجرد فنانة، بل حالة فنية خاصة، عرفت كيف تتطور وتستمر، لتصبح واحدة من رموز الفن في مصر والعالم العربي.