أصالة تعود إلى جرش بحفل استثنائي وتُشعل المسرح الجنوبي بأغاني “ضريبة البعد”

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان جرش الغنائي في الأردن، حيث تلتقي جمهورها يوم 2 أغسطس المقبل على المسرح الجنوبي، في ليلة ينتظرها عشاق الطرب بكل شغف.

ومن المنتظر أن تقدم أصالة باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، مع التركيز على ألبومها الأخير “ضريبة البعد”، الذي حقق صدى واسعًا منذ طرحه. ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تمزج بين الإحساس العاطفي والكلاسيكيات الطربية، من أبرزها: “كلام فارغ” من ألحان تامر عاشور، و”ضريبة البعد” التي تحمل اسم الألبوم، إلى جانب “اكتفاء بالنفس”، “العنب الساقع”، “أنا هنساك”، و”متوحشة”.

ويأتي هذا الألبوم ثمرة تعاون واسع بين أصالة ونخبة من أهم صناع الموسيقى في العالم العربي، منهم الشعراء محمود عليم، منة القيعي، أحمد المالكي، وأحمد حسن راؤول، والملحنين مصطفى العسال، كلازا، محمد عبد المجيد، والراحل محمد عبد المجيد، إلى جانب أسماء بارزة مثل إسلام الجريني وجابر جمال، كما يتضمن العمل أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، في لمسة وفاء تحمل الطابع التراثي الأصيل.

أصالة التي لطالما أبهرت جمهورها بحفلاتها الحية وصوتها القوي، تعود إلى مهرجان جرش بعد سنوات من النجاحات المستمرة، لتؤكد مرة أخرى مكانتها كواحدة من أيقونات الغناء العربي المعاصر، القادرة على التجديد دون التخلي عن أصالة الطرب وروحه العميقة.