مسلم يطرح أحدث أغانيه "لقيتك شر"

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح المطرب مسلم أغنيته الجديدة “لقيتك شر” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، ضمن سلسلة أغاني ألبومه الجديد، ليواصل من خلالها خطه الدرامي في الغناء، والذي بات سمة مميزة لأعماله الأخيرة.

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، وتوزيع تيام طارق، وإنتاج شركة “ديجيتال ساوند”، وتأتي بصيغة الـ Video Lyrics، حيث يروي مسلم من خلالها قصة صادمة عن خيبة الأمل بعد اكتشاف خيانة الحبيب، في لحظة صحو من وهم الحب.

“لقيتك شر” تُعد الأغنية الثامنة من ألبومه المرتقب، والذي يسير على نهج قصصي متسلسل، بدأه بأغنية “غمة” التي صدرت في فبراير الماضي كأغنية دعائية لفيلم «درويلة»، تلتها مجموعة من الأغاني مثل “واحد زيك”، “اتقابلنا”، و”كفاية فراق”، وكلها تمحورت حول الفقد، والخذلان، وتقلّبات القلب.

كما عبّر مسلم في أغنيته “واحشاك” عن صراع داخلي بين العقل والقلب، بينما حملت “مش قادر أنسى” حالة من الشوق الحزين، و”سوء اختيار” التي عبّر فيها عن خيبة أمله بعد اكتشاف زيف المشاعر.

بأغنيته الجديدة، يواصل مسلم تقديم محتوى غنائي يعكس مشاعر الانكسار العاطفي بصدق، ويؤكد من جديد قدرته على لمس وجدان المستمعين بألحان حزينة وكلمات مؤثرة تروي تفاصيل جراح لا تُنسى.



كلمات أغنية "لقيتك شر"

نسيت الماضي باللي اتعاش

وأظن ان انت عارف ليه.. وحالك مين هيقبل بيه

‎يعيش مجروح.. مفيش إحساس كإنه مجاش

‎مظنش حس قلبك يوم.. طبيعي الحب مش هيدوم

‎طبيعي يروح

‎لقيتك شر قومت مشيت.. وقلبي اتضر ف اضطريت

‎الاقي مفر للي انا فيه.. وهفضل ليه

‎حسبت الحسبة قولت سلام.. دي مش حاجة صعبة دي الايام

‎و هو انا لعبة يوم ترميه ويوم تلاقيه

‎مكانك فيا مش موجود

و راح وقتك وعدى خلاص.. يا الف خسارة ع الاحساس

و ع الماضي طريقك اخره كان مسدود

‎هعافر تاني وافضل ليه.. فراقك حل هقبل بيه تمام عادي