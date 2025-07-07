كارولين ويندلين تكشف عن صدمتها: مها الصغير سرقت فني وقدّمته وكأنه من إبداعها!

القاهرة - محمد ابراهيم -

خرجت الفنانة التشكيلية العالمية كارولين ويندلين عن صمتها لتُفجّر مفاجأة جديدة في سلسلة الاتهامات التي تلاحق الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير، بعد ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي" وهي تستعرض لوحات فنية نُسبت إليها.

ويندلين، التي عبرت عن ألمها وغضبها، أكدت أن ما حدث معها لم يكن استثناءً، بل جزءًا من سلسلة تجاوزات طالت أيضًا فنانين آخرين، وسط مطالب متزايدة باحترام حقوق الفنانين والمبدعين.

فنانة عالمية تروي ما حدث: "أشعر بالخيانة"

عبر منشور مطوّل كتبته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وجّهت الفنانة التشكيلية كارولين ويندلين رسالة حادة إلى مها الصغير ومنى الشاذلي، أعربت فيها عن استيائها الشديد من سرقة لوحاتها الفنية، التي عرضت على شاشة التلفزيون دون إذن، وتم تقديمها على أنها من أعمال مها الصغير.

وقالت كارولين في رسالتها: "السرقة ليست جيدة.. أنا لست غنية أو مشهورة. أعمل حتى الإرهاق، وأربي ثلاثة أطفال صغار، وأضع قلبي في فني على أمل أن يمنحني يومًا ما فرصة لامتلاك منزل، تخيلوا شعوري وأنا أرى مؤثرة ثرية تسرق فني وتدّعي أنه لها، وتعرضه على التلفزيون وكأنه من صنع يديها!".

ليست الضحية الوحيدة

كشفت كارولين أن مها الصغير لم تتوقف عند عملها فقط، بل عرضت أيضًا لوحات لثلاثة فنانين آخرين بنفس الطريقة، ومن دون أي إشارة لصاحبي الأعمال الأصليين.

وأوضحت أن لوحتها بعنوان "أصبح الحديقة"، كانت تحمل رسالة عميقة عن التحول والنمو الشخصي، لكنها تحوّلت إلى مجرد أداة للاستعراض، بعدما نُسبت إلى غير صاحبها.



تعاطف مصري ورسائل دعم للفنانة التشكيلية

رغم الصدمة، عبّرت الفنانة التشكيلية عن امتنانها الشديد لآلاف الرسائل التي تلقتها من المصريين والصحفيين، والذين قدموا اعتذارات شخصية وشعروا بالخجل مما حدث.

"لا أستطيع الرد على كل الرسائل، لكني رأيتها جميعًا، وأنا ممتنة لكل من كتب لي، لقد أظهرتم لطفًا حقيقيًا في كلماتكم".

هذا التفاعل الإنساني خفّف جزئيًا من وطأة الموقف بالنسبة لها، وجعلها تشعر بأن المجتمع لا يزال يقدّر الفن الحقيقي وحقوق المبدعين.

منى الشاذلي تعتذر ومها الصغير تلتزم الصمت

أشارت ويندلين في منشورها إلى أن منى الشاذلي اعتذرت علنًا للفنانة ليزا لاش نيلسون بعد اتهام مماثل، لكنها لم تتطرق بالاعتذار لها أو للفنانين الآخرين الذين تم انتهاك أعمالهم.

وأعربت عن خيبة أملها من صمت مها الصغير حتى الآن، قائلة إن المؤثرة التي ارتكبت الخطأ "لم تذكر أي شيء على الإطلاق"، رغم وضوح الواقعة وردود الأفعال الواسعة.

أزمة مستمرة وفنانون يبحثون عن حماية قانونية

وعن نواياها القانونية، قالت كارولين إن اتخاذ إجراءات قانونية يبدو عديم الجدوى بعد حذف الفيديو من موقع يوتيوب، لكن ذلك لا ينفي أن الحادثة جزء من نمط متكرر من السطو على أعمالها، مشيرة إلى أن محتواها يُستخدم بانتظام من قبل حسابات وهمية وحتى في محاولات للنصب والاحتيال.

وشددت على أهمية التوعية بهذه الانتهاكات، قائلة: "هذا هو السبب الذي يجعلني دائمًا أُظهر نفسي في الفيديوهات عندما أشارك أعمالي. ومع ذلك، لا يزال البعض يسرق ويستخدم المحتوى بصورة مسيئة".

الاتهامات تتوسع وليزا نيلسون أيضًا ضمن الضحايا

جدير بالذكر أن هذه الواقعة تأتي بعد أيام قليلة من اتهام الفنانة التشكيلية ليزا لاش نيلسون لمها الصغير بسرقة لوحتها الشهيرة "صنعت لنفسي أجنحة"، والتي تعود لعام 2019، وتم استخدامها في كتاب دولي بإذن من الفنانة، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول احترام حقوق المبدعين.