وزير الثقافة يتفقد معهد الموسيقى العربية بعد حريق "سنترال رمسيس": المبنى آمن والعاملون بخير

القاهرة - محمد ابراهيم -

في استجابة سريعة وحرص واضح على سلامة المؤسسات الثقافية والعاملين بها، توجه الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، إلى معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس، وذلك عقب الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس المجاور. وجاءت الزيارة للاطمئنان على سلامة المعهد ومراجعة الأوضاع عن قرب، في ظل تعاون وتنسيق كامل مع الجهات المعنية.

المعهد لم يتأثر بالحريق والوزير يطمئن على العاملين

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو خلال جولته التفقدية أن معهد الموسيقى العربية لم يتعرض لأي أضرار نتيجة الحريق، مشددًا على أن المبنى آمن تمامًا وأنه لا توجد أي تأثيرات سلبية على المنشأة أو العاملين بها.

وأشاد الوزير بتعامل الموظفين في المعهد مع الحدث، ووعيهم في التعامل مع الموقف الطارئ بسرعة ومسؤولية.

تحرك فوري للجهات المعنية لمواجهة الحريق



نشب الحريق في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس، المكون من عشرة طوابق، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية ومسؤولي حي الأزبكية وشركات المرافق.

وعلى الفور، تم فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي كإجراء احترازي لمنع انتشار الحريق إلى المباني المجاورة، وخاصة المعهد الثقافي القريب.

وزارة الثقافة تتابع الموقف بالتنسيق مع محافظة القاهرة



تواصل وزارة الثقافة متابعة تطورات الموقف بالتنسيق مع محافظة القاهرة، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر أي من المنشآت الثقافية القريبة بالحريق، مع التأكيد على الجاهزية الدائمة للتعامل مع أي طوارئ مماثلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المؤسسات الثقافية وحمايتها من أي مخاطر محتملة.

جهود جماعية حالت دون تفاقم الوضع

ويُذكر أن غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة في محافظة القاهرة تلقيا البلاغ فور اندلاع الحريق، ما ساهم في التحرك السريع من كافة الأجهزة المعنية، والسيطرة على الوضع دون وقوع إصابات أو امتداد النيران إلى مبانٍ أخرى، وتؤكد هذه الجهود فاعلية التنسيق بين مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات الطارئة.