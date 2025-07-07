"سيرة الست" تتألق على مسرح نهاد صليحة تزامنًا مع إحياء الفنون ذكرى كوكب الشرق

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إطار الاحتفاء بمرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، تُقدم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة عرضًا مسرحيًا مميزًا بعنوان "سيرة الست"، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء الموافق 8 يوليو الجاري، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم.

تكريمًا لرمز الطرب العربي

يأتي العرض ضمن فعاليات أكاديمية الفنون لإحياء ذكرى مرور نصف قرن على وفاة كوكب الشرق، التي لا تزال أعمالها وصوتها يتردد في أرجاء العالم العربي.

ويُعد هذا الحدث تجسيدًا فنيًا لمسيرة أم كلثوم، التي تركت بصمة خالدة في تاريخ الموسيقى والطرب الشرقي.

إشراف موسيقي أكاديمي رفيع

يُقام العرض تحت إشراف الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، بما يعكس الاهتمام بتقديم تجربة مسرحية متكاملة تجمع بين الأداء الدرامي والموسيقى الرفيعة، في توليفة تحاكي روح وتراث "الست" التي ألهمت أجيالًا متعاقبة.

تأليف وإخراج يعيدان إحياء الأسطورة

يحمل العرض توقيع الكاتب محمد زكي الذي كتب النص بأسلوب يحاكي عظمة الشخصية والمرحلة التاريخية، فيما أخرج العمل المسرحي حسام قشوة، الذي عمل على تقديم رؤية إخراجية تستعرض محطات مؤثرة من حياة أم كلثوم الفنية والإنسانية، مع توظيف عناصر بصرية وسمعية تليق بتاريخها الفني الكبير.

أكاديمية الفنون.. ذاكرة الإبداع

بهذا العمل، تؤكد أكاديمية الفنون دورها المحوري في صون الذاكرة الثقافية لمصر والوطن العربي، وتسليط الضوء على الرموز الفنية التي شكلت وجدان الأجيال. ويُعد عرض "سيرة الست" ليس فقط احتفاء بشخصية أم كلثوم، بل دعوة لاستلهام الإبداع والهوية الفنية الأصيلة.

دعوة لعشاق الفن والطرب

يُنتظر أن يشهد العرض حضورًا جماهيريًا واسعًا من عشاق الطرب الأصيل، وطلاب الفنون، والمثقفين، ممن لا تزال أم كلثوم تمثل لهم أيقونة لا تتكرر في تاريخ الموسيقى العربية.