إقبال جماهيري كاسح على "الملك لير" ونفاد التذاكر خلال ساعة واحدة فقط من طرحها إلكترونيًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة تعكس تعطّش الجمهور للأعمال المسرحية الكلاسيكية، أعلنت فرقة المسرح القومي، برئاسة الفنان أيمن الشيوي، عن نفاد تذاكر أول ست ليالي عرض لمسرحية "الملك لير" خلال ساعة واحدة فقط من تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني.

ويأتي هذا الإقبال اللافت بالتزامن مع انطلاق العرض الأول للعمل مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

خدمة إلكترونية لتعزيز تجربة الجمهور المسرحية

يُعد إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني على موقع البيت الفني للمسرح نقلة نوعية في آليات التواصل مع جمهور المسرح، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل حصول المشاهدين على التذاكر، وتقديم تجربة أكثر سلاسة وحداثة، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي في إدارة الفعاليات الثقافية. وقد بدأ تنفيذ الخدمة بشكل تجريبي على فرقة المسرح القومي، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على باقي الفرق خلال الشهر الجاري.

"الملك لير".. عودة للروائع الخالدة على خشبة المسرح المصري

مسرحية "الملك لير" تُعد من أعظم أعمال الكاتب المسرحي العالمي وليم شكسبير، وتأتي هذه النسخة الجديدة من العمل ببطولة النجم القدير يحيى الفخراني، الذي يُعيد تجسيد شخصية "لير" بأسلوبه المتفرد، في توليفة درامية تجمع بين العظمة الكلاسيكية والحضور المسرحي الطاغي.

نخبة من النجوم خلف هذا العمل المسرحي الضخم

يشارك في بطولة العرض عدد كبير من الفنانين المتميزين، منهم: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، ريم عبد الحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن.



أما على مستوى العناصر الفنية، فيضم العرض فريقًا محترفًا يضم: مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسيني (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، ديكور حمدي عطية، ترجمة النص فاطمة موسى، إخراج شادي سرور

عرض مرتقب يُعيد للمسرح القومي بريقه

يتوقع أن يُحقق عرض "الملك لير" نجاحًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع الحضور اللافت لنجم كبير مثل يحيى الفخراني، وتكامل عناصر العمل من إخراج وتمثيل وتصميمات بصرية وصوتية، مما يضع المسرح القومي مجددًا في بؤرة اهتمام الجمهور والنقّاد.

ويُعد هذا العرض بداية واعدة لموسم مسرحي يُراهن على الجودة الكلاسيكية المغلّفة بتقنيات العصر الحديث.