نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جابر يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس أغنية "كل حاجة فيها حلوة" لـ رامي صبري (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي صبري لطرح ألبومه الجديد "أنا بحبك أنت" خلال شهر يوليو الجاري، ويشارك الشاعر الغنائي أحمد جابر بأغنية جديدة بالألبوم بعد نجاحه الكبير الذي حققه معه مسبقًا بأغنية "النهايات أخلاق" الذي نالت استحسان الجميع.

وتواصل "دوت الخليج الفني" مع الشاعر الغنائي أحمد جابر وكشف لنا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" كواليس الأغنية وتفاصيل تعاونه الثاني مع الفنان رامي صبري في ألبومه الجديد "أنا بحبك أنت" بأغنية "كل حاجة فيها حلوة".

الشاعر الغنائي أحمد جابر

أحمد جابر يكشف تفاصيل أغنية “كل حاجة فيها حلوة” لـ رامي صبري

فقد تحدث الشاعر الغنائي أحمد جابر عن كواليس أغنية "كل حاجة فيها حلوة" وعن طريقة وصولها للفنان رامي صبري قائلًا: "الحمد لله، الكواليس كانت رائعة. رامي فنان حساس ويمتلك أذنًا موسيقية مميزة، يتابع كل التفاصيل بنفسه، ويستمع باهتمام لأي مقترحات تُقدم له. بمجرد أن أرسلنا له العمل، تفاعل معه بشكل فوري وقرر تسجيله قبل حتى أن نكمل كافة الأجزاء."

وأضاف: "العمل على الأغنية بدأ بيني وبين محمد شحاتة، وبدأنا بالانترو والسينو، وقبل الانتهاء من الكوبليه قرر رامي أن يجربها، وبالفعل أعجبته ووقع الاختيار عليها سريعًا."

الشاعر الغنائي أحمد جابر

وأشار إلى أن الأغنية خفيفة وتحمل طابعًا صيفيًا مبهجًا، ما يجعلها مرشحة لتحقيق نجاح كبير فور صدورها، متابعًا: "الأغنية مناسبة تمامًا لأجواء الصيف، ونأمل أن يكون لها نصيب من اسمها، وكل عناصرها واعدة."

وعن مدة التحضير، أكد قائلًا:"أن الأغنية لم تستغرق وقتًا طويلًا، بل تم الانتهاء منها وتنفيذ الإجراءات الخاصة بها في فترة قصيرة جدًا، بفضل التفاهم الكبير بين جميع الأطراف".

أحمد جابر عن أغنية "كل حاجة فيها حلوة": "أتمنى أن تفوق كل النجاحات السابقة.. ونجاح أغنية النهايات أخلاق"

وازال انا الشاعر الغنائي أحمد جابر عن توقعه نجاح أغنية "كل حاجة فيها حلوة" وهل ستفوق نجاح أغنية "النهايات أخلاق" قائلًا: "أعرب عن تفاؤله الكبير بنجاح أغنيته الجديدة، مؤكدًا أنها تحمل طابعًا مبهجًا ومليئًا بالفرح، ما يجعلها مناسبة لمختلف المناسبات والاحتفالات.

وقال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "أتمنى أن تحقق هذه الأغنية نجاحًا يفوق كل ما قدمته سابقًا، لأنها ببساطة تحمل طاقة إيجابية، ومليئة بالمشاعر الجميلة التي يمكن أن تعبر عن مشاعر أي شخص تجاه من يحب، سواء كان حبيبًا، أبًا لابنته، أو صديقًا لصديقته."

الشاعر الغنائي أحمد جابر

وأكد أن الأغنية تتميز ببساطتها وقربها من الناس، متوقعًا أن تلقى صدى واسعًا عند الجمهور، وأضاف: "الحمد لله، أشعر أن النجاح قادم بإذن الله.. وهذا ما أؤمن به دائمًا."

تفاصيل ألبوم "انا بحبك انت" لـ رامي صبري

وفي سياق متصل يذكر أن البوم رامي صبري "انا بحبك انت" يضم 10 أغنيات متنوعة من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، ومن المقرر أن يتم طرحه كاملًا يوم 17 يوليو الجاري وتعاون رامي صبري في هذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين وتأتي اسماء الأغنيات كالآتي:

رامي صبري

(بستغرب انت، حلوة، بحكيلك عن الأيام، فقدت الأمل فيكي، أنا بحبك أنت، تيجي نتصور، العوض على الله، بقلبي معاك، بياع، غلطان).

