نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. بعد نجاح إعلانه لأحد البنوك.. إيهاب توفيق يستعد لإطلاق "فى حد شافنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد النجم إيهاب توفيق لطرح أغنية جديدة بعنوان "حد شافنا" بالتعاون مع صناع موسيقى من العيار الثقيل حيث كتب كلماتها بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم ومن إنتاج تامر عبد المنعم شركة PMG.

تأتي حد شافنا كأغنية منفردة ومن المقرر إطلاقها على كافة القنوات ومنصات الموسيقى مساء يوم الاربعاء القادم 9 يوليو الجاري وحقق برومو الأغنية ردود أفعال إيجابية وتوقعات بنجاح الأغنية لتتصدر قائمة اغاني موسم صيف 2025.

إيهاب توفيق

كما يستعد إيهاب توفيق لإطلاق أغنية اخرى بعنوان "سهرة حلوة" حيث يتم الكشف تفاصيلها خلال الأيام القليلة القادمة.



ويعيش ايهاب توفيق حالة من السعادة عقب ردود أفعال متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي عن النجاح الكبير الذى حققه إعلانه الأخير لصالح أحد البنوك والذي يقتبس فكرته من كلمات اغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ومستعينا باللاب توب الشهير الذي ظهر به فى اغنيته "اكتر من كده إيه".