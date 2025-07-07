قصور الثقافة تختتم فعاليات عرض مسرح الطفل "روز والساحر أوز" بأسيوط

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أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات العرض المسرحي "روز والساحر أوز" الذي قدمته لمدة أسبوع على مسرح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل بأسيوط، ضمن عروض مسرح الطفل، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

لجنة التحكيم

شهد العرض الختامي أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الكاتب المسرحي أحمد أبو خنيجر، مهندس الديكور محمود جمال، والفنان ناصر عبد التواب، وبحضور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، خالد خليل مدير فرع ثقافة أسيوط، والمخرجين أسامة عبد الرؤوف، وخالد أبو ضيف، وحسن حسني، مدير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين.

أحداث عرض “روز والساحر أوز”

العرض من تأليف ليمان فرانك، وإخراج عصام أسامة، وتدور أحداثه حول الطفلة روز، التي انطلقت في رحلة للبحث عن طريق العودة إلى بيتها، وهي ليست مجرد فتاة ضائعة في أرض غريبة، بل تمثل كل شخص يتيه في دروب الحياة بحثا عن ذاته.

يعد العرض المسرحي مزيجا من الترفيه الراقي والرسائل الإنسانية، ويقدم دروسا حياتية ثمينة عن الثقة بالنفس، وقوة الإرادة، وأهمية التعاون، ومعنى الانتماء، وذلك من خلال عدة مواقف تجمع بين

البطلة "روز" وعدة شخصيات منها الأسد الجبان، والرجل القصديري، والفزاعة.

صناع عرض “روز والساحر أوز”

"روز والساحر أوز" لفرقة أحمد بهاء الدين للطفل، دراماتورج وأشعار أشرف عتريس، ألحان د. أحمد الحناوي، تصميم ديكور وملابس عمرو حمزة، استعراضات خالد نصر، ومخرج منفذ هايدي هدية.

قدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين.

وجاء العرض ضمن جهود هيئة قصور الثقافة في تقديم عروض مسرحية ثقافية هادفة للطفل، تعزز قيم الهوية والانتماء، وتثري الفكر وتنمي الحس الإبداعي لدى النشء.

