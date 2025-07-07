غدًا.. ختام مهرجان الأراجوز المصري الرابع في مكتبة الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة -

تنظم فرقة ومضة برئاسة الدكتور نبيل بهجت حفل ختام مهرجان الاراجوز المصري في دورته الرابعة والذي يأتي تحت شعار “اقتصاديات التراث” وذلك غدا الثلاثاء الموافق 8 يوليو الجاري في مكتبة الإسكندرية بمجموعة من العروض الفنية والتراثية' في تمام الساعة الخامسة مساء.





ويبدأ الختام بكلمة للفنان علي أبو زيد قبل العروض يؤكد خلالها على أهداف هذه الدورة التي جاءت تحت محوري اقتصاديات التراث والتراث مقاومة وتم إهدائها لاطفال غزة كدعوة لوقف الإبادة الجماعية هناك.

غدًا.. ختام مهرجان الاراجوز المصري الرابع في مكتبة الاسكندرية

ويعقب الكلمة عددا من عروض الأراجوز الشعبية التي تحمل روح المقاومة والتي ابدعها الفنان الشعبي في لحظات المواجهة ومقاومة الاستعمار تأكيد لما يحمله الأراجوز عبر تاريخه من حس مقاوم للظلم ومواجه للاحتلال والاستعمار وكذلك ستقدم الفرقة عرض التمساح وهو صياغة جديد لأحد عروض خيال الظل التراثية التي كانت تقدم منذ أكثر من ألف عام وتم العمل عليها وتحديثها بما تناسب اللحظة المعاشة.

وكذلك سيتم عرض مسرحية الديك الهادر الغادر تأليف المبدع الفلسطيني غنام غنام والعرض إخراج د نبيل بهجت وتقديم فرقة ومضة

ويعقب العروض تقديم التوصيات الخاصة بالمحاور الفكرية التي انتجتها النقاشات وندوات المهرجان. وسيلقيها الفنان مصطفى الصباغ.

ستكون فعاليات اليوم الختامي بالساحة المفتوحة للمكتبة، وجاءت الدورة الرابعة للمهرجان جاءت بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية ووزارة الثقافة وبمشاركة نخبة من الاكاديميين الذين ناقشوا على أيام المهرجان كيفية الاستثمار في التراث وكيف أن التراث في حد ذاته فعل مقاوم.

يذكر أن المهرجان يقام على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 1 وحتى 8 من يوليو الجاري بعدة اماكن تراثية حيث استضاف بيت السناري بالسيدة زينب اول وثاني أيام المهرجان وتبعها عرض يوم الثالث من يوليو في بيت السحيمي التراثي والذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا وناقش خلاله عدة محاور حاضرها مجموعة من أستاذه التراث الشعبي ونوقش خلالها التراث والمقاومة واقتصاديات التراث باعتبار التراث جزء لا يتجزأ من الثقافات الإبداعية.