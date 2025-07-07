ثقافة سوهاج تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وتواصل فعالياتها الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل قصر ثقافة سوهاج تقديم الأنشطة الثقافية والفنية، بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "إبداع وثقافة وفن"، في إطار برامج وزارة الثقافة.

احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

تضمنت الفعاليات لقاء احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، استهله حنفي محمود دياب، رئيس قسم المساجد الحكومية بسوهاج، بحديث عن أحداث الثورة موضحا كيف أعادت تصحيح مسار الوطن وفتحت آفاقا جديدة نحو الاستقرار والتنمية.

من ناحيته، أكد كيرلس فهيم، وكيل مطرانية سوهاج، على ما أحدثته الثورة من تغييرات جذرية في بنية الدولة المصرية، ونجاحها في استعادة هوية الوطن، منوها على أهمية الوعي الجمعي في الحفاظ على مكتسبات الثورة، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية الفاعلة.

أبرز الأنشطة الثقافية والفنية

كما شملت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال فرع ثقافة سوهاج، بإدارة أحمد فتحي، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، ورشة لتعليم الرسم الرقمي ثنائي الأبعاد، باستخدام الجهاز اللوحي، قدم خلالها المهندس ماجد نشأت مسئول التكنولوجيا المعلومات، شرحا مفصلا حول أنواع الخطوط، مع تدريبات عملية حول تصميم شخصيات كرتونية، وخلفيات، ورسوم متحركة.

فيما قدم الموهوبون فقرة غنائية، أعقبها فقرات متنوعة في مجالات الإلقاء الشعري، الإنشاد، التمثيل والاستعراض.

