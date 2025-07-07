القاهرة - محمد ابراهيم -



أثارت الفنانة آمال ماهر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان زفاف أنيق في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ما دفع المتابعين للتساؤل عما إذا كانت قد ارتبطت رسميًا أم أن الإطلالة مجرد تصوير فني.

وظهرت آمال بفستان زفاف أنيق بأكمام طويلة من الدانتيل وتطريزات ناعمة، من تصميم راقٍ يعكس الذوق الكلاسيكي الراقي، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم، حاملةً باقة زهور بيضاء، في أجواء يغلب عليها الطابع الرومانسي.

بالصور.. آمال ماهر تثير الجدل بإطلالة عروس في أحدث ظهور لها



وتفاعل جمهور الفنانة مع الصور بشكل واسع، حيث تصدرت مواقع التواصل بتعليقات متباينة بين التهاني المفترضة والتكهنات حول طبيعة المناسبة، خاصةً وأن الفنانة لم تكشف عن أي تفاصيل مرفقة بالصور.



يُذكر أن آمال ماهر كانت قد ابتعدت لفترة عن الساحة الفنية، قبل أن تعود بإصدارات غنائية لاقت صدى واسع بين جمهورها.

أخر أعمال آمال ماهر

وكان اخر اعمال آمال ماهر هي اغنية انا كويسه عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» في الفترة الأخيرة، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية، وتضمن الألبوم على العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية «الحكاية في مشهدين» التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة، وضم الألبوم خمس أغانٍ، هي: "أنا كويسة"، "أنا الحب"، "صاحبة عمري"، "الحكاية في مشهدين"، و"كسبته الرهان".

جوائز آمال ماهر

وتتوجت آمال ماهر بالوصول إلى عرش الجوائز المصرية والعربية فحصدت جائزة موريكس دور كأفضل مطربة عربية عام 2010 عن ألبوم اسألني أنا، وجائزة دير جيست كأفضل مطربة صاعدة عام 2012 عن ألبوم أعرف منين، وأيضا جائزة دير جيست كأفضل ألبوم غنائي عام 2012 عن ألبوم أعرف منين، وتم ترشيحها لجائزة وورلد ميوزيك اوورد كأثر ألبوم غنائي مبيعات عام 2012 عن ألبوم أعرف منين.