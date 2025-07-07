نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكلها اتجوزت طارق.. دنيا جمعة تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة دنيا جمعة تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك بسبب أحد المشاهد التي جمعها بالفنان أحمد بن صفوت الذي يجسد دور "معتصم" في أحداث مسلسل "فات الميعاد".

ولاقى هذا المشهد تفاعل كبير من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا، حيث قالت متابعة: "حاسة إن فاتن متجوزة طارق وهو اللي زقها عشان مش قابل جواز بسمة ومعتصم".

وعلقت أخرى: "وممكن يكون مسعد هو إلى ورا الحوار".

فيما قالت متابعة: "أصلًا طارق هيطلع متجوزها وحامل منه وده اللي هينقذ جواز بسمة ومعتصم لما يعرفوا إنها كانت لعبة بس هل ده هيظهر قبل ما يبقى فات الميعاد ولا ايه".

وعلقت أخرى: "ولا مزقوقة ولا حاجة هي كانت قالت ليها مش هسيبك تتهني وكانت ناويه ليها نية وحشة أكيد لما عرفت إنها اتجوزت قالت ده الوقت اللي هتنتقم منها فيه".

قصة مسلسل "فات الميعاد"

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول قضايا الحب والزواج والطلاق، ولكن بشكل مختلف يتبع المسلسل قصة طلاق عادي، تتطور بطريقة غير متوقعة ليصبح حدثًا كبيرًا يغير حياة الجميع من حوله، فطلاق بسيط بين اثنين من الشخصيات الرئيسة في المسلسل يتحول فجأة إلى ما يشبه كرة الثلج التي تُؤثر على حياة جميع المحيطين بهم، مع تصاعد الأحداث، تبدأ خبايا النفوس في الظهور، ويشهد المسلسل صراعات داخلية تتراوح بين حب وطلاق، رومانسية وخيانة، خوف وشجاعة.

أبطال مسلسل "فات الميعاد"

مسلسل "فات الميعاد" مكون من 30 حلقة وهو بطولة كل من: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، سيناريو وحوار ناصر عبدالحميد، وعاطف ناشد، وإسلام أدهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، من إخراج سعد هنداوي.

مواعيد مسلسل "فات الميعاد"

يعرض مسلسل فات الميعاد على شبكة قناة dmc يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الأوقات التالية:

قناة dmc العامة: يعرض الساعة 7:30 مساءً، ويعاد في الساعة 2 صباحًا، وفي الساعة 9 من صباح اليوم التالى.

كما يعرض على قناة dmc drama في الساعة 11 مساءً، مع إعادة في الساعة 8 صباحًا، وفي الساعة 5 عصرًا.