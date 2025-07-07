أغاني الفلكلور الواحاتي تزين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالوادي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -

احتفى قصر ثقافة موط، بمحافظة الوادي الجديد، بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال احتفالية فنية بعنوان "ثورة شعب مصر"، استمرارا للاحتفالات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

احتفالية بعنوان “ثورة شعب مصر”

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، أعقبه فقرة إلقاء قصائد شعرية في حب مصر، قدمها الشاعر أحمد دياب.

أبرز الأغاني الوطنية

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مع باقة من الأغاني الوطنية منها "مصر التي في خاطري" قدمتها حسناء أحمد، و"ياللي عاش حبك" تغنتها مريم خالد، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور.

نفذت الاحتفالية من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، واختتمت بمجموعة من الأغاني الوطنية لفريق كورال الطفل بموط بقيادة الفنان حسني أبو عمرة، وأخرى من الفلكلور الواحاتي قدمتها فرقة التلقائيين.

