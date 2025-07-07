نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل كفوري يواصل تشويق جمهوره ويطرح "تك تك قلبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح النجم وائل كفوري، ثانى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان " تك تك قلبى "، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس وماسترينج علي رمضان، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

واصل النجم وائل كفوري تشويق جمهوره لأغاني ألبومه الجديد عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وقد تمكن من إحداث ضجة كبيرة بالصورة التى نشرها أخيرًا، بعد ظهوره في الصورة عريسًا ببدلة رسمية كلاسيكية وتقف إلى جانبه شابة ترتدي فستان زفاف أنيق، وحرص على إخفاء ملامحها، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه الذين تساءلوا ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم للترويج لكليب أغنية جديدة. واختار كفوري تعليقًا غامضا، وكتب: "شريط الزفاف قريبًا"، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول المقصود من الصورة.

يذكر أن وائل كفوري قد طرح الأسبوع الماضي، أولى أغنيات ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "WK25". وقد أطلق الأغنية الأولى باسم "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني باراك، وميكس وماسترينج علي رمضان.. وحققت نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة.. وتقول كلمات أغنية "تك تك قلبى":..

قلتلّا بحبّك وطلبت إيدا

إذا وافقتي منتجوّز بكرا

قالتلي طول بالك ما تزيدا

خلّيني فكّر واعطيني فترة

ومن وقتا ناطر هالساعة

وعم راقب تَكّات الساعة

تك تك تك تك تك تك تك

تك تك قلبي من النظرة

قلتلّا لمّا بتصيري بيتي

رح خلّي سنينك مليانة فرحة

وأعطيكي عمري لولا حبيّتي

ولّون إيامك من لون الطَّرحة

قالتلي خلّيها لوقتا

وافقتا وعطيتا وقتا

وتك تك تك تك تك تك تك

تك تك قلبي من النظرة

قلتلّا شوفي كيف قلبي دايب

مش قادر أنطر رح موت عليكي

قلتلّا شوفي كيف قلبي دايب

ليكي شو عملو فيي عينيكي

قالتلي ما بخبي عنَّك

ملهوفي أنا أكتر منَّك

وتك تك تك تك تك تك تك تك

تك تك قلبي من النطرة

قلتلّا بحبّك وطلبت إيدا

وإذا وافقتي منتجوّز بكرا

قالتلي طول بالك ما تزيدا

خلّيني فكّر واعطيني فترة

ومن وقتا ناطر هالساعة

وعم راقب تَكّات الساعة

تك تك تك تك تك تك تك

تك تك قلبي من النظرة