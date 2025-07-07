المجلس الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "ON E" بسبب برنامج "معكم منى الشاذلي"

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أحمد جودة - القاهرة - بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «ON E» لجلسة استماع.

جاء ذلك بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي» تقديم السيدة الإعلامية/ منى الشاذلي، من عرض لبعض الأعمال الفنية دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.