نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من مها الصغير على واقعة سرقة لوحة الفنانة الدانمركية ليزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مها الصغير ترد أخيرًا على واقعة سرقة لوحة الفنانة الدانمركية ليزا من خلال حسابها الشخصي وتكتب من خلاله أعتذار وتبرير على ما بدر منها وعلقت على هذه الواقعه قائله:

انا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي. مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث. انا آسفة وزعلانة من نفسي.

و يذكرأن أثارت الإعلامية المصريه مها الصغير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها من قبل الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحة فنية لها.

و بدأ هذا الموضوع من خلال حلقة البرنامج مع الأعلاميه مني الشاذلي، واستعرضت مها الصغير إحدى لوحاتها التي نسبتها إلى نفسها، وهي عبارة عن لوحة لامرأة ذات شعر مضفر ومكبلة بالقيود والتي ظهرت على شكل طيور، مشيرة إلى أن هذه اللوحة تعكس مشاعر الحرية للعديد من السيدات ولكنهن مكبلات وبعد مرور نحو شهر، تظهر فنانة دنماركية تُدعى «ليزا لاش نيلسيون» لتكشف حقيقة اللوحة المنسوبة لمها الصغير، إذ تؤكد أن اللوحة هي من إبداعها الفني الخاص والتي رسمتها عام 2019.

و فيما بعد خرجت الفنانة الدنماركية معبرة عن حزنها الشديد لسرقة أعمالها الفنية وعرضها على الشاشة ولكن لم يتم ذكر اسمها بجانب العمل الفني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وقالت «ليزا لاش نيلسيون» في منشورها: «من الرائع حقًا أن ترى عملك يُعرض على الشاشة الكبيرة ضمن برنامج تلفزيوني شهير في مصر، بلد يضم 140 مليون نسمة، وسيكون الأمر أكثر روعة لو تم ذِكر اسمك فعلًا، لكن مها الصغير، الإعلامية ومصممة الأزياء المعروفة، نسيت أن تفعل ذلك، بل إنها ادّعت في برنامج منى الشاذلي أن هي من رسمت لوحة «صنعت لنفسي أجنحة» التي أنجزتها أنا في عام 2019، والتي تتضمن أيضًا أعمالًا لثلاثة فنانين آخرين».