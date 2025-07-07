نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - جيهان الشماشرجي تكشف سبب ظهورها مع اليوتيوبر أحمد رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي أنها لم تتردد في الظهور مع اليوتيوب أحمد رمزي في الفيديو الأخير له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جيهان الشماشرجي: أحمد رمزي دمه خفيف وبحب فيديوهاته جدًا

وأضافت في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:" رمزي دمه خفيف وبحب فيديوهاته جدًا ولما عرض عليا مترددتش أظهر معاه وطبعًا كنت متوقعة نجاحه ".

فيلم “أحمد وأحمد”

حقق فيلم "أحمد وأحمد" بطولة كلا من الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي نجاحًا كبيرًا بشباك تذاكر السينمات، منذ عرضه بالسينمات، حيث حقق إيرادات بلغت 4 ملايين و109 الفًا و872 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه العمل خلال 3 أيام عرض إلى 10 ملايين و839 الفًا و511 جنيهًا.

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

يقدّم الفيلم مزيجًا من الكوميديا والإثارة والأكشن، من خلال قصة “أحمد” (أحمد فهمي)، مهندس الديكور العائد من الخارج بحثًا عن الاستقرار، قبل أن تتغيّر خططه بشكل جذري بعد إصابة خاله “أحمد” (أحمد السقا) في حادث غامض. وبينما يرافقه للاطمئنان عليه، يكتشف سرًا خطيرًا: خاله الذي فقد الذاكرة هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية.

تتحول القصة إلى سلسلة من المغامرات الكوميدية الحافلة بالإثارة، حيث يحاول “أحمد” استعادة ماضي خاله وكشف الأسرار التي تهدد حياتهما، وسط مطاردات وألغاز وأعداء من كل اتجاه.