نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكارليت جوهانسون تطيح بعرش النجوم الذكور: "بلاك ويدو" تتوّج كأعلى ممثلة في تاريخ الإيرادات السينمائية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في إنجاز تاريخي قلب موازين صناعة السينما العالمية، حطّمت النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون جميع الأرقام القياسية، بعدما أصبحت أعلى ممثلة تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، متجاوزة بذلك عمالقة الشاشة من الذكور الذين ما دام تصدروا قوائم الأعلى دخلًا في هوليوود لعقود.

إجمالي إيرادات أفلام سكارليت تخطّى حاجز 15 مليار دولار عالميًا، بفضل سلسلة مشاركاتها الساحقة في أفلام عالمية، أبرزها سلسلة "مارفل" الشهيرة، حيث أدّت شخصية ناتاشا رومانوف – بلاك ويدو، التي شكّلت أحد الأعمدة الرئيسية لعالم Marvel السينمائي، بمشاركتها في أفلام مثل The Avengers، Endgame، وCaptain America: Civil War.

لكن الإنجاز لم يتوقف هنا. أحدث أفلامها “Jurassic World Rebirth”، الذي شهد عودتها لأدوار الأكشن الملحمية، فجّر شباك التذاكر في افتتاحيته، محققًا 26.3 مليون دولار في يوم واحد فقط، ليكمل انطلاقته بقوة ويجمع أكثر من 300 مليون دولار عالميًا في عطلة نهاية الأسبوع الأولى.

هذا التتويج الاستثنائي لا يُعد فقط انتصارًا شخصيًا لجوهانسون، بل أيضًا رسالة قوية تؤكد أن البطولات النسائية قادرة على تحقيق المعجزات التجارية والفنية في آنٍ واحد. إذ لطالما جمعت سكارليت بين النجاح التجاري الكاسح، والأداء التمثيلي الناضج في أعمال مستقلة نالت إعجاب النقاد، لتثبت أن المعادلة الذهبية ليست حكرًا على أبطال الأكشن الذكور.

سكارليت، التي بدأت رحلتها من أدوار درامية دقيقة وصولًا إلى قمة هوليوود، لم تترك مجالًا للصدفة، بل كتبت سطور مجدها السينمائي بخطٍ عريض، في عالمٍ غالبًا ما يُهيمن عليه الرجال.

فهل يفتح هذا الإنجاز الباب أمام موجة جديدة من النجمات اللواتي سينتزعْن الصدارة؟ أم أن سكارليت جوهانسون ستبقى وحدها على عرش الإيرادات لفترة طويلة؟

الزمن كفيل بالإجابة، لكن الأكيد أن التاريخ اليوم كتب اسم سكارليت بمداد الذهب.