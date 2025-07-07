نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وقفت قدام الموت وابتسمت"... إدوارد يهز السوشيال ميديا باعترافات موجعة عن أمه والسرطان والموت المفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة نادرة من الصدق والتجرد، فجّر الفنان إدوارد موجة من التعاطف الجارف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية إسعاد يونس عن تفاصيل حزينة وصادمة من حياته، بين ألم فُقدان والدته، ووجع المرض، والتفكير بالموت كخلاص.

إدوارد قالها بوضوح ودون مواربة: "اتمنيت أموت فجأة..."، مشيرًا إلى أن هذه الأمنية خرجت من قلب موجوع عاش ثلاث شهور من الانكسار أثناء مرض والدته في المستشفى، موضحًا: "كل يوم كنت بروح من الشغل وأقعد أعيط جنبها، لقيت إن الموت المفاجئ أهون من الذل والتعب... بس كل يوم بصحى بقول الحمد لله إني لسه عايش".

ولم تنتهِ الرحلة عند الفقد، بل روى إدوارد تفاصيل أكثر وجعًا حين قال: "خدت حقن تخسيس ونزلت 15 كيلو، وبعدها سخونة، فقدان شهية، ثم فجأة اكتشفوا إن عندي شلل في المعدة، وبعدها جالي خبر زي القنبلة... كانسر في الكلى ولازم نشيلها، وبعدها على طول جلطة في القلب وثلاث دعامات".

وفي خضم هذا الزلزال النفسي والجسدي، أضاءت مواقف النجوم إنسانيًا، حيث كشف دعم محمد سامي له بعرض طائرة خاصة للعلاج، واتصالات من أحمد السقا وباسم سمرة وغيرهم، واصفًا الأمر بأنه "نعمة وسط المحنة".

إدوارد لم يكن مجرد فنان في هذا اللقاء، بل كان إنسانًا في أقسى حالات ضعفه... والنتيجة؟ تريند يتكلم عنه الوطن العربي، وموجة حب لا تهدأ.