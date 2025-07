"تدريب تنينك" يعود بشكل حيّ ويُحلق نحو القمّة: النسخة الواقعية تُحطم أرقام السلسلة وتحقق نصف مليار دولار عالميًا!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إنجازٍ سينمائي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات، حقق فيلم "How to Train Your Dragon" بنسخته الحيّة الواقعية رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ السلسلة، ليصبح الأعلى تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، متفوقًا على جميع أجزاء الرسوم المتحركة التي سبقت على مدار 15 سنة من الإبهار البصري والمغامرات الخيالية.

الفيلم الذي انطلق في دور العرض الأمريكية بتاريخ 13 يونيو، افتتح عرضه بتحليق جريء سجّل إيرادات بلغت 83.7 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع، ليصبح أقوى افتتاح في تاريخ السلسلة. وواصلت التنانين التحليق عاليًا، إذ وصلت إيراداته المحلية إلى 203.4 مليون دولار حتى مطلع يوليو، متجاوزًا الرقم الذي حققه الجزء الأول في عام 2010 والبالغ 217.6 مليون دولار.

أما عالميًا، فالفيلم تجاوز حاجز نصف مليار دولار، رغم المنافسة الشرسة مع أعمال ضخمة على رأسها "Jurassic World: Rebirth"، ما يضع النسخة الواقعية من "تدريب تنينك" في سباقٍ مباشر على لقب أكثر أفلام 2025 نجاحًا وجذبًا للجمهور.

النقاد أشادوا بتحويل القصة المحبوبة إلى تجربة واقعية نابضة بالحياة، تدمج بين الحنين والبراعة البصرية، بينما يحتفي الجمهور بعودة شخصياته المحبوبة في ثوبٍ جديد. ومع استمرار زخمه في شباك التذاكر، يبدو أن السلسلة بصدد فتح فصل جديد من الأسطورية السينمائية — وهذه المرة، بلحم ودم ونار تنفث شغفًا من كل مشهد!