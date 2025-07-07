وفاة صوفيا هاتشينز في حادث مروّع يهز كاليفورنيا.. أسرار الساعات الأخيرة قبل السقوط من جحيم "ديكر كانيون"!



القاهرة - محمد ابراهيم -

في مأساة مدوية هزّت أوساط المشاهير في لوس أنجلوس، أعلنت سلطات المقاطعة صباح الأربعاء 2 يوليو عن وفاة صوفيا هاتشينز، صديقة ومديرة أعمال نجمة تلفزيون الواقع كيتلين جينر، وذلك إثر حادث سير مروّع في منطقة ماليبو الجبلية.

وبحسب بيان رسمي أدلى به الرقيب إدواردو سوسيدو من شرطة الطرق السريعة، فإن هاتشينز، البالغة من العمر 29 عامًا، كانت تقود مركبتها الرباعية الدفع بسرعة فائقة على طريق ديكر كانيون أحد أخطر الطرق الجبلية في ولاية كاليفورنيا قبل أن تصطدم بمؤخرة سيارة أخرى كانت تسير أمامها، في محاولة خطيرة للتجاوز، انتهت بانحراف السيارة عن الطريق وسقوطها من منحدر صخري يزيد ارتفاعه عن 300 قدم.

ورغم محاولات التدخل السريع، أعلنت وفاة هاتشينز في موقع الحادث على الفور، بينما نجا سائق السيارة الأخرى ومرافقه دون إصابات. وقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى الجثمان، واضطرت لاستخدام الحبال والمعدات الخاصة لسحبه من أسفل المنحدر، في حين تُركت المركبة المهشّمة في قاع الوادي نظرًا لوعورة المنطقة.

رحيل هاتشينز المفاجئ ألقى بظلال من الحزن والأسى على الوسط الإعلامي، خاصة وأنها كانت تُعد من الشخصيات الشابة الطموحة في مجال العلاقات العامة وإدارة النجوم، ورافقت كيتلين جينر في محطات بارزة من حياتها المهنية والشخصية.

التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث بدقة، لكن المشهد العام يُظهر أن السرعة والتهور على هذا الطريق المعروف بمنعطفاته القاتلة، كانا العاملين الأساسيين في هذه الكارثة.