محمد نور يعود بقوة ويكشف عن ملامح ألبومه الجديد "وريني" استعدادًا لصيف 2025



القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان محمد نور عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد "وريني"، وذلك من خلال طرح البرومو الرسمي والبوستر الدعائي، في خطوة تمهّد لعودة فنية قوية خلال موسم صيف 2025، حيث يقدّم الألبوم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغاني الجديدة التي تحمل توقيعات عدد من أبرز صُنّاع الموسيقى في الوطن العربي.

ويضم الألبوم 6 أغنيات هي: "وريني"، "نور"، "كنا ناويين خير"، "أهلًا وسهلًا"، "عاجبك حالي"، و"من السبت للخميس"، حيث يجمع فيها محمد نور بين الألوان الغنائية المختلفة والأنماط الموسيقية المتجددة التي تتماشى مع الذوق العام، مع الحفاظ على هويته الفنية الخاصة.

ألبوم "وريني" من إنتاج محمد علام وشركة كيوب ميوزك، ويُعد من المشاريع الغنائية التي تم التحضير لها على مدار الفترة الماضية بعناية، ليعكس من خلاله محمد نور تطورًا فنيًا ملحوظًا على مستوى الكلمة واللحن والتوزيع.

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل عبر جميع المنصات الرقمية والتطبيقات الموسيقية خلال موسم الصيف، ليُضاف إلى رصيده من الأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا ونجاحات جماهيرية ملحوظة خلال مشواره الفني.

يُذكر أن محمد نور يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، وقد نجح على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كأحد الأصوات المميزة في الساحة الغنائية، من خلال اختياراته الفنية الدقيقة وحرصه الدائم على تقديم محتوى موسيقي يتماشى مع تطلعات جمهوره.