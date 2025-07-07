نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المداح 6" على الأبواب.. حمادة هلال يفتح بوابة جديدة من الرعب والدراما في أكتوبر! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن موسم الرعب الدرامي سيعود مجددًا بقوة... حيث يستعد صناع مسلسل "المداح" لإطلاق الجزء السادس من العمل الذي تحوّل إلى حالة فنية خاصة وموسم رمضاني مرتقب كل عام. التصوير يبدأ رسميًا في أكتوبر المقبل، بعد نجاح الجزء الخامس الذي تصدّر نسب المشاهدة، وأعاد حمادة هلال إلى واجهة البطولات الثقيلة.

الجزء الجديد يأتي بعد موسم استثنائي شارك فيه نجوم كبار على رأسهم: هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، وهو من تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن اللافت أن نجاح المسلسل تزامن مع نجاح آخر لهلال خارج الشاشة، حيث أثارت أغنيته الجديدة "مش مرتاح" ضجة على يوتيوب واقتربت من كسر حاجز نصف مليون مشاهدة. الأغنية التي كتبها حازم إكس، ولحنها أورتيجا، ووزعها كوديكس، أعادت حمادة هلال إلى اللون الدرامي الصادم الذي اشتهر به في بداياته، بعد فترة طويلة من الأغاني المبهجة.

بكلمات محملة بالوجع والانكسار، عبّر هلال عن مشاعر خذلان وخسارة، وكأنها تمهيد نفسي لعودة "صابر المداح" في موسم جديد من المواجهات الغامضة والصراعات الروحية التي خطفت أنفاس الجمهور في المواسم السابقة.

يُذكر أن حمادة هلال قدّم منذ بداياته الغنائية مجموعة من الأغاني الدرامية الخالدة مثل "ليه كل حاجة حلوة"، "بخاف"، "ماتقولهاش"، و"ماشي يا دنيا"، وها هو الآن يعود بكل قوة لتلك المساحة الغنائية التي عشقها جمهوره واشتاق إليها.

العيون تترقب، والقلوب تستعد... فهل سيكون "المداح 6" هو الجزء الأكثر رعبًا ودراما حتى الآن؟ الأيام وحدها ستكشف المفاجآت...