نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب...هبه عبد الغني تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة هبة عبد الغني قائمة تريندات محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر وفاة والدتها، في مشهد مؤثر تفاعل معه جمهورها وزملاؤها في الوسط الفني، حيث خيّم الحزن على محبيها ومتابعيها، خاصة بعد كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، أن جنازة والدة الفنانة هبة عبد الغني أُقيمت اليوم بمحافظة المنوفية – قوسينا تحديدًا، وهي البلدة التي تنتمي إليها الفنانة، وسط حضور محدود من أهل القرية وعدد من الأصدقاء المقربين، في مشهد طغت عليه مشاعر الأسى والوداع الأخير. ومن المقرر أن يُقام عزاء الراحلة يوم الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، حيث يتوقع حضور عدد كبير من الفنانين والمحبين لتقديم واجب العزاء والدعم الإنساني.

رحيل والدة هبة عبد الغني أعاد تسليط الضوء على مشوارها الفني الحافل، حيث أعرب كثيرون عن تضامنهم معها، مؤكدين أن هبة تُعد من الفنانات اللواتي استطعن الحفاظ على مكانتهن بأداء مميز وحضور راسخ، رغم التحديات الكبيرة في الساحة الفنية. وقدّم جمهورها على مواقع التواصل رسائل عزاء وعبارات دعم، تارة بالدعاء لوالدتها بالرحمة، وتارة أخرى بتقديرهم لصبرها واحترافها.

يُذكر أن آخر أعمال هبة عبد الغني كان مسلسل "المداح 5"، الذي نال نسب مشاهدة مرتفعة، وشاركت فيه إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم: حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي.

ويواصل المسلسل حياكة خطوطه الدرامية حول شخصية صابر المداح، الذي يخوض حربًا شرسة ضد الجن وقوى الظلام، ضمن حبكة مشوقة تجمع بين الروحانيات والتشويق والإثارة. وبرزت هبة عبد الغني في المسلسل بدور مؤثر، أكّد على براعتها الفنية وقدرتها على التغلغل في الأدوار الصعبة والمعقدة.

وقد شهدت الأيام الأخيرة قبل الوفاة تراجعًا نسبيًا في ظهور هبة عبد الغني على السوشيال ميديا، مما أثار قلق جمهورها الذي لم يكن يعلم بمرض والدتها، إلا أن خبر الوفاة كان بمثابة الصدمة التي أوضحت أسباب الغياب، فالتزمت الفنانة الصمت والحزن في مشهد إنساني يُعبّر عن صدق مشاعرها وتقديرها الكبير لوالدتها.

تصدرها للتريند لم يكن بسبب عمل فني جديد، بل كان عنوانًا كبيرًا لحب الناس ودعواتهم، وهو ما أكد أن رصيد الفنان الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد المشاهدات، بل بقيمة الأثر الذي يتركه في القلوب، في الفرح والحزن.