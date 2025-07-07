أعلنت قناة "ON" عن برنامج جديد من تقديم الإعلامية مها الصغير؛ وذلك ابتداءً من يوم الجمعة المقبل الموافق 11 يوليو الساعة الثامنة مساءً؛ والذي ستكشف من خلاله عن العديد من كواليس حياة الفنانين الشخصية والمهنية.
وكشفت القناة من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عن برومو البرنامج؛ والمفارقة ظهور طليقها النجم أحمد السقا أحد ضيوفها في البرنامج.
نشرت الصفحة الرسمية لقناة "ON" عبر حسابها على "إنستغرام" عن برومو برنامج جديد من تقديم الإعلامية مها الصغير يحمل اسم "كلام كبير"؛ وعلقت الصفحة على البرومو وكتبت: "نجوم كتير هيكشفوا عن جوانب في شخصياتهم ماحدش يعرفها.. وأسرار هتتقال لأول مرة في (كلام كبير) مع مها الصغير.. انتظرونا بدءاً من الجمعة 11 يوليو الساعة 8 مساءً فقط وحصرياً على "ON".
وقد كشف البرومو عن استضافتها لطليقها أحمد السقا ضمن حلقات البرنامج، بالإضافة إلى ضيوف آخرين أبرزهم المخرج محمد سامي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أحمد مراد، هشام ماجد، أحمد فهمي، شريف منير، هند صبري، بشرى، أحمد فهمي وآية سماحة وآخرون.
وقد انهالت التعليقات على برومو البرنامج؛ وكان أبرزها ليس عن طبيعة البرنامج وضيوفه بل على استضافة مها الصغير لـ أحمد السقا، فالبعض أكد أن البرنامج قد تم تصويره قبل انفصالهما؛ والبعض الآخر تحمس للبرنامج تحديداً لحلقة السقا لمعرفة الحقيقة والأسرار بعد انفصالهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور أحمد السقا في برومو برنامج مها الصغير!! أعلنت قناة ON عن برنامج جديد من تقديم الإعلامية مها الصغير وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل الموافق 11 يول إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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