انطلاق فعاليات مهرجان مراسي "ليالي مراسي".. ورامي صبري وبهاء سلطان يتألقان في الليلة الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم -



انطلقت أولى فعاليات مهرجان مراسي تحت عنوان "ليالي مراسي"، أمس، الذي يستمر طوال فصل الصيف، وذلك برعاية مراسي البحر الأحمر.

وتألق النجم رامي صبري في حفل الافتتاح وقدم عددًا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، مثل أغنية غالي، الحب عيبنا، شطبنا، بحكي عليكي، غريب الحب، يمكن خير، كما قدم بعض الأغاني الكلاسيكية لكل من كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ.

فيما تألق أيضًا النجم بهاء سلطان أثناء حفله الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وقدم أشهر أغانيه مثل: يا ترى، وأنا مصمم، تعالى أدلعك، صاحبي، براحة يا شيخة، قوم أقف، أنا من غيرك، وأنا غلطان.

يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.