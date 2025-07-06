فن ومشاهير

حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى

0 نشر
0 تبليغ

  • حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى 1/8
  • حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى 2/8
  • حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى 3/8
  • حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى 4/8
  • حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى 5/8
  • حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى 6/8
  • حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى 7/8
  • حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى 8/8

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل أم كلثوم يتسبب في ازدحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحاب مطاوع تتألق بأجمل أغانى أم كلثوم على المسرح الوطنى الجزائرى

شهد المسرح الوطني الجزائري ازدحامًا مروريًا كثيفًا، نتيجة للإقبال الجماهيري الكبير على الحفل الغنائي الذي نظمه السفير المصري بالجزائر ورئيس البعثة الدبلوماسية، مختار وريدة، إحياءً للذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

cf01637593.jpg
74c1e116cd.jpg
a22970f16d.jpg
28e88749a4.jpg


انطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، بمشاركة الفنانة المصرية رحاب مطاوع التي أبدعت في أداء مجموعة من أشهر أغاني أم كلثوم، منها "أنت عمري" و"وقف الخلق" و"على بلد المحبوب". 

d8873c033d.jpg
5ce415ea06.jpg
5a3645f35d.jpg

وتفاعل الجمهور بحرارة مع الأداء، مصحوبًا بتصفيق حار وهتافات تعبيرًا عن إعجابهم بالفن الأصيل.


وقد تزامن الحفل مع احتفالات العيد الوطني الجزائري، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر وتأكيد عمق الروابط الثقافية بين الشعبين الشقيقين.


كان من أبرز الحضور وزير الثقافة الجزائري زهير بللو، الذي ألقى كلمة عبّر فيها عن حبه لمصر وتقديره للفن المصري، مشيدًا بأم كلثوم كرمز للفن العربي الأصيل، كما حضر الحفل عدد كبير من السفراء المعتمدين لدى الجزائر، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات الرسمية والثقافية.


وفي ختام الحفل الذي انتهى في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، عبّر السفير مختار وريدة عن سعادته البالغة بنجاح الأمسية، مؤكدًا أن "الفن المصري ما زال يتربع على عرش الثقافة في العالم العربي والدولي".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا