بـ 6 أغاني..محمد نور يستعد لطرح ألبوم “وريني ”

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح منذ قليل المنتج محمد علام البرومو والبوستر الخاص لأحدث البومات النجم محمد نور بعنوان "وريني" وذلك استعدادا لطرحه خلال موسم صيف ٢٠٢٥ والذي يتكون من ٦ اغاني ويضم عدد من أهم الاغاني الذي تعاون فيهم مع عدد كبير من اهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

تفاصيل ألبوم وريني

البوم "وريني" يضم "٦ اغاني" تعاون فيه مع أهم صناع الاغنية ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك والاغاني هم "وريني" و"نور" و"كنا ناويين خير" و"اهلا وسهلا" و"عاجبك حالي" و"من السبت للخميس"

ومن المقرر ان يتم طرح الالبوم علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية خلال موسم صيف ٢٠٢٥ للجمهور ومحبية.

آخر أعمال محمد نور

كان آخر أعمال محمد نور هو فيلم "الحب بتفاصيله" من بطولة الفنان محمد نور والذي يضم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، كما يتضمن ديتو لـ محمد نور مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات.

وايضا أغنية «رجوع مافيش» التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت الأغنية نجاح كبير، وهي من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا، وجيتار مصطفى نصر وتشيللو عبد الله سمير.

كلمات أغنية «رجوع مافيش» لمحمد نور

«إيه؟؟ جاي عايز مني ايه، اللي بتفكرني بيه، عدى وقته خلاص وراح، انت مش روحت ومشيت، وأما أنا ارتحت ونسيت، جاي تفتحلي في جراح، رجوع مفيش هعيش، موقفتش حياتي في يوم عليك، كمان كل اللي بيفكرني بيك، روح اللي بينا ضيعته بأيديك، اللي بينا راح زمان، دا انت فضتلي المكان، اللي كنت زمان ماليه، الندم هيفيد بٱيه، عدي وقت كتير عليه، واللي بينا بقيت ناسيه، اللي بينا اعتبره مات، روح ملكش ذكريات، جنبي مبقاش ليك مكان، روح متحلمش برجوع، صعب انا تجبني الدموع، هيا خلصت من زمان».