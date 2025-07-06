بعد مشوار طويل من النجاح.. أحمد إبراهيم يشارك الهضبة نجاح ألبوم ابتدينا

القاهرة - محمد ابراهيم -



حقق الموزيع الموسيقي والملحن أحمد إبراهيم نجاحًا كبيرًا عبر مشاركته في ألبوم الهضبة الجديد "ابتدينا" الذي أطلق مؤخرًا؛ حيث تعاون مع عمرو دياب في 5 أغنيات دفعة واحدة سواء بألحانه أو توزيعه للأغاني ذات الألوان الموسيقية المختلفة؛ ليستكمل رحلة طويلة من النجاح على مدار السنوات الماضية قدم فيها عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة مع الهضبة في ألبوماته المختلفة.





وشارك "إبراهيم" الهضبة عمرو دياب صدارة التريند عبر محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي إكس وفيس بوك وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من خلال أغانيه الخمس وهي "حبيبتي ملاك" التي قدم لها الألحان والتوزيع وأغنية "ما تقلقش" التي وزعها إبراهيم.

كما شارك أحمد إبراهيم في الألبوم أيضا بأغنية "هلونهم" مقدما التوزيع الموسيقي لها، كما وزع أغنيتي "يلا" و"دايما فاكر" ليحقق نجاحات جديدة تضاف إلى نجاحاته السابقة مع كبار المطربين في مصر والعالم العربي.

وهنأ عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى الموزع والملحن أحمد إبراهيم على نجاحاته مع الهضبة ومن بين المهنئين النجم أحمد سعد الذي علق على أعماله مع الهضبة وكتب، "أحسن واحد نازل يكسر الدنيا مع أحسن واحد".