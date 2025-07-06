هلا السعيد لـ دوت الخليج الفني:' أتمنى العودة لتقديم البرامج.. وهؤلاء الممثلين أثبتوا جدارتهم كمقدمين (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة علا السعيد تمنيها للعودة في تقديم البرامج التليفزيونية مشيرة إلى أنها تفكر في هذة الخطوة حاليا ومن الممكن أن تخوضها بجانب التمثيل.

أضافت هلا السعيد في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' نفسي أشتغل من تاني مذيعة وأعتقد ممكن اتجه للمحتوى اللي بفهم فيه أكتر رياضة أو فن مثلا لكن بفكر فعلا ".

هلا السعيد:' هؤلاء أثبتوا جدارتهم في البرامج

وعن الممثلين الذين أثبتوا تواجدهم كمقدمين برامج قالت هلا السعيد:' حبيت جدا أمير كرارة في سهرانين بس أمير بدأ كمذبع من الأساس قبل التمثيل وكمان شيرين عبد الوهاب في برنامج “ شيري ستديو” لأنها كانت عفوية وجميلة وفي فنانين كتير كانت تجربتهم حلوة".

وأشارت إلى أنها حاليا تتمنى المشاركة في السينما بجانب الشباب المتميزين حاليا مثل عصام عمر، طه دسوقي، أحمد غزي، أحمد مالك

كما أكدت أنها تحضر حاليا لدخول فيلم ومسلسلين جديدين سوف تعلن عنها فور تعاقدها على هذة الأعمال