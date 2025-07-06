نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتصدر تريند “X” بـ "إشارات" و"حبيبتي ملاك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل النجم الكبير عمرو دياب تصدر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى بعد طرح ألبومه الجديد “ابتدينا”، حيث تصدرت أغنية “إشارات” تريند موقع “X” (تويتر سابقًا) واحتلت المركز الأول، بينما جاءت أغنية “حبيبتي ملاك” في المركز الثالث، وسط تفاعل واسع من جمهور الهضبة.

ولم يقتصر النجاح على منصة “X” فقط، بل تصدر عمرو دياب أيضًا تريند “يوتيوب” لليوم الرابع على التوالي بأغنية “خطفوني”، التي قدّمها مع ابنته “جانا”، ضمن الألبوم نفسه، بينما احتلت أغنيتا “مليش بديل” و”متقلقش” المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.



يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد أحيا مساء الجمعة الماضية حفلا في الساحل الشمالي، وشهد الحفل الذي أحياه عمرو دياب في “صول بيتش” لحظة إنسانية مميزة، حين استقبل ابنته جانا على المسرح وقدما معًا أغنية “خطفوني”، وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما شارك نجله عبدالله أيضًا بأداء أغنية “يلا”، وانضم إليهم الرابر “بدر” لأداء مقطع الراب من “خطفوني”.

وتنوع برنامج الحفل بين أبرز أغنيات الهضبة القديمة والجديدة، من بينها: “يا أنا يا لأ”، “لو اتساب”، “بحبه”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “مالهاش بديل”، “الحظ”، و”ليلي نهاري”.

ألبوم “ابتدينا” يُعد أول تعاون بين عمرو دياب وشركة “سوني ميوزك”، ويضم 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي. ومنذ طرحه، حقق الألبوم أصداء واسعة، حيث دخل الهضبة لأول مرة قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي وفقًا لتصنيف “ورلد ميوزك أوورد”، والتي أعلنت أيضًا تصدر الألبوم قوائم آيتونز وآبل ميوزك في عدة دول.

كما تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل في جدة يوم ١٠ الشهر الجاري وفور طرح الجهة المنظمة لتداكر الحفل نفذت في ساعات قليلة، كما يحيى الهضبة حفلا كبيرا في مهرجان العلمين مطلع أغسطس القادم.