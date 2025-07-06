نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز سوبر هاتريك الـ BOX OFFICE في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق النجم كريم عبد العزيز رقما قياسيا في السينما المصرية لم يصل إليه أي نجم قبله لكونه أول نجم له 4 افلام في نادي المائة في ايرادات السينما المصرية أي الافلام التي تجاوزت ايرادات كل فيلم منها ال 100 مليون جنيه وعن تفاصيل ذلك وأيضا عن الأعمال السينمائية الجديدة التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة والتي سيكون من بينها فيلم (7Dogs) الذي سيعرض خلال الموسم الصيفي نكشفها في السطور التالية.



فيلم (المشروع x) بدأ عرض الفيلم في شهر مايو الماضي ونجح في تحقيق ايرادات وصلت حتي الان إلي 130 مليون جنيه حتي الأن ليكون الفيلم الرابع له الذي تتجاوز إيراداته 100 مليون جنيه وليكون النجم الوحيد الذي توجد له 4 افلام في نادي المائة أي تجاوزت ايرادات كل منها ال 100 مليون جنيه وفيلم (المشروع x) قصة وإخراج بيتر ميمي الذي شارك أيضا في كتابة السيناريو والحوار مع أحمد حسني وشارك في بطولته ياسمين صبري واياد نصار وأحمد غزي وعصام السقا ومجموعة أخرى من الفنانين وبعض ضيوف الشرف ومنهم هنا الزاهد وماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز وتدور أحداثه في إطار اكشن تشويقي حول عالم المصريات يوسف الجمال والذي يسعي للوصول لبعض الاكتشافات عن الحضارة المصرية القديمة واسرار بناء الهرم الاكبر ويواجه صراعات عديدة بسبب ذلك وقد صورت احداث الفيلم في عدة دول وهو يعد من أضخم الافلام انتاجيا في تاريخ السينما المصرية".



نجاح مستمر



والأفلام الثلاث الأخرى التي قدمها كريم عبد العزيز وتجاوزت إيرادات كل منها ال 100 مليون جنيه يأتي في مقدمتها الجزء الثاني من فيلم (الفيل الازرق) الذي عرض عام 2019 ووصلت ايراداته إلي نحو 104 مليون جنيه وهو من تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد وشارك في بطولته هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا ومجموعة أخرى من الفنانين والفيلم الثاني هو (كيرة والجن) الذي عرض عام 2022 ووصلت ايراداته إلي نحو 120 مليون جنيه وهو من تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد وشارك في بطولته احمد عز وهند صبري ورزان جمال وسيد رجب واحمد مالك وهدي المفتي ومجموعة اخري من الفنانين والفيلم الثالث هو (بيت الروبي) الذي عرض عام 2023 ووصلت ايراداته إلى نحو 131 مليون جنيه وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي وشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد ومجموعة أخرى من الفنانين".



نادي الـ 100

يضم نادي المائة في شباك تذاكر السينما المصرية 4 أفلام أخرى فقط بخلاف أفلام كريم عبد العزيز وهي (ولاد رزق 2) الذي عرض عام 2019،وهو من تأليف صلاح الجهيني واخراج طارق العريان وبطولة احمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ونسرين امين ومجموعة أخرى من الفنانين و(ولاد رزق 3) والفيلم الثالث هو (الحريفة 2..الريمونتادا) الذي عرض خلال نهاية العام الماضي وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد وبطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وعبد الرحمن محمد وسليم الترك ومجموعة اخري من الفنانين والفيلم الرابع هو (سيكو سيكو) الذي عرض خلال هذا العام ولازال مستمر عرضه،وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وبطولة طه دسوقي وعصام عمر وتارا عماد وخالد الصاوي وباسم سمرة ومجموعة اخري من الفنانين".

المنافسة المقبلة ب7Dogs



ويستعد كريم عبد العزيز لخوض منافسة سينمائية أخرى جديدة خلال الموسم الصيفي الحالي وذلك من خلال فيلمه الجديد (7Dogs) المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة والذي يشاركه بطولته احمد عز وهنا الزاهد وناصر القصبي وسيد رجب وتارا عماد وهالة صدقي ومجموعة اخري من الفنانين وضيوف الشرف ومنهم بعض الفنانين العالميين وسيكون من بينهم النجم الهندي سلمان خان والنجمة الإسبانية مونيكا بيلوتشي والفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عادل فلاح وبلال العربي.

ووصلت ميزانية إنتاجه إلى ما يزيد عن 40 مليون دولار وتدور أحداثه في إطار اكشن تشويقي ويجسد من خلاله كريم شخصية اخطر عناصر عصابة دولية يطلق عليها 7Dogs وينجح الضابط الذي يطارد هذه العصابة والذي يجسد دوره احمد عز في القبض عليه ولكنه يضطر بعد ذلك بفترة إلي الاستعانة به لمساعدته في القبض على كل أفراد هذه العصابة ومنعهم من تنفيذ عملية خطيرة ليواجه الاثنين معا.