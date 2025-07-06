ياسمين رئيس تواجه المتحرش في "الست لما" وتقدم بلاغًا داخل القسم

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إطار اجتماعي يسلّط الضوء على قضايا المرأة، تواصل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد "الست لما"، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم الفنانة يسرا.

شخصية "وفاء" وحدث التحرش

تجسد ياسمين رئيس في الفيلم شخصية "وفاء"، وهي فتاة شابة تهتم بعالم الموضة والأزياء، وتعيش حياتها بحيوية وانطلاق، قبل أن تتعرض لتجربة صادمة عندما تتحرش بها سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، ما يقلب مجرى حياتها ويضعها في مواجهة مباشرة مع الواقع المرير للتحرش في المجتمع.

بلاغ في قسم الشرطة

تُصور حاليًا ياسمين مشهدًا حاسمًا داخل قسم الشرطة، حيث تقدم بلاغًا ضد المتحرش، بعد أن تمكّنت من التقاط رقم سيارته، هذا المشهد يُعد من المحطات المهمة في الفيلم، ويجسّد خطوة جريئة من الشخصية في الدفاع عن حقها ومواجهة المعتدي، ما يعكس رسالة الفيلم في تمكين النساء والتصدي لصورة الصمت المجتمعي.

انطلاقة التصوير وتفاصيل المشاهد الأولى

انطلق تصوير فيلم "الست لما" الشهر الماضي، لكن دون مشاركة بطلت العمل يسرا، التي كانت وقتها تشارك في فعاليات الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

واقتصرت المشاهد الأولى على يوم تصوير جمع بين الفنانة انتصار والفنانة الشابة مي حسن، وقد وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير يومين فقط قبل عيد الأضحى، على أن تُستكمل باقي المشاهد بعد انتهاء الإجازة.

أبطال الفيلم ورسائله الاجتماعية

يضم الفيلم قائمة كبيرة من النجوم أبرزهم: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لا يخلو من الطابع الخفيف، حيث يطرح عدة قضايا تمس واقع المرأة، من خلال سرد إنساني متقن يجمع بين الترفيه والتوعية.

صناعة العمل

"الست لما" من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وتنتجه ندى ورنا السبكي، في تعاون يُتوقع أن يقدّم عملًا سينمائيًا مؤثرًا يثير الجدل ويطرح النقاشات حول قضايا هامة تمس النساء في حياتهن اليومية.